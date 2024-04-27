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حوادث

الطفل العائد من الموت، الأمن العام يكشف حقيقة الفيديو المثير للجدل على السوشيال ميديا

المتهمين،فيتو
المتهمين،فيتو

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، حقيقة تداول مقطع فيديو على أحد المواقع  يظهر خلاله أحد الأشخاص ونجله يدعيان قيام عدد من الأشخاص بالتعدى على نجله بالقليوبية.
 

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حيث تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو على أحد المواقع تحت عنوان « الطفل يوسف العائد من الموت يروي تفاصيل احتجازه تحت الأرض» يظهر خلاله أحد الأشخاص ونجله يدعيان قيام عدد من الأشخاص "مجهولين" بالتعدى على نجله واحتجازه حال مشاهدته لهم أثناء تنقيبهم عن الآثار بمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية.

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و بالفحص تم تحديد الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو سائق "له معلومات جنائية"، نجله - مقيمين بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

المتهمين 

 وتبين عدم صحة ما تم تداوله وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى حدوث مشاجرة بتاريخ 24/ 3/ 2024 بين طرفين بدائرة القسم لخلافات المصاهرة والجيرة تدخل فيها نجل الشخص الظاهر بمقطع الفيديو لمناصرة أحد أطرافها (تربطه به صلة قرابة) مما أدى لحدوث إصابته بكدمات وسحجات وجروح قطعية متفرقة بالجسم (تم ضبط الطرفين واتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه).

 

وعقب ذلك اتفق الأول مع الطرف محدث إصابة نجله على التحصل منهم على مبلغ مالى كتعويض عن إصابته ، ولعدم وفائهم بذلك قام بتصوير المقطع  الفيديو  بمشاركة نجله بادعاءات كاذبة بزعم استمرار إصابة نجله "رغم شفائه"بقصد التشهير بهم، وتم ضبطهما.
 

واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما وجار العرض على النيابة العامة.

 

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الطفل يوسف العائد من الموت أجهزة وزارة الداخلية قسم ثان شبرا الخيمة منطقة شبرا الخيمة

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