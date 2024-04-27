الأمن يوضح حقيقة كشف أثري داخل منزل في نزلة السمان بالجيزة
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، حقيقة وجود كشف أثري داخل منزل في نزلة السمان بالجيزة.
حقيقة كشف أثرى داخل منزل فى نزلة السمان بالجيزة
وتابعت الأجهزة الأمنية، ما تم تداوله على إحدى القنوات الفضائية متضمنًا مداخلة هاتفية من أحد الأشخاص ادعى خلالها بوجود اكتشاف أثري بأحد المنازل بمنطقة نزلة السمان بالجيزة.
وأمكن تحديد وضبط المتهم مقيم بمنطقة الطالبية بالجيزة، وبمواجهته أقر بإدعائه الكاذب لرغبته في إبتزاز أحد الأشخاص "سبق ضبطه في قضية تنقيب عن الآثار"، للحصول منه على مبالغ مالية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
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