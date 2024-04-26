أخبار مصر: مواعيد جديدة لغلق المحال والكافيهات، ترامب يهدد دول بريكس، علاقة الإنترنت المظلم بجريمة طفل شبرا، بشرى بشأن مياه النيل

أخبار مصر والعالم، نشرت " فيتو " على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

بعد تقديم الساعة، مواعيد غلق المحال والكافيهات بالتوقيت الصيفي

بدأ تطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحال والكافيهات حسب التوقيت الصيفي والذي بدأ اليوم الجمعة - آخر جمعة في أبريل- وفقًا لقرار وزير التنمية المحلية.

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انتظروا الأيام القادمة، خبير يكشف كيف ضربت ظاهرة النينيو مخطط إثيوبيا لتعطيش المصريين

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عن حجم كمية الأمطار المتفقة على منابع نهر النيل رغم سعي إثيوبيا حجز المياه عن مصر والسوادن من خلال سد النهضة.

سيول جارفة وأتربة، تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس اليوم الجمعة 26 أبريل 2024، مؤكدة أن طقس اليوم يشهد أمطارًا تصل إلى حد السيول في بعض المناطق.

عودة محافظ الكاش بشركات المحمول للعمل بعد توقفها عدة ساعات

عادت خدمات الكاش لشركات المحمول إلى العمل مجددًا بعد توقفها لعدة ساعات حتى فجر الجمعة، وذلك بالتزامن مع التوقيت الصيفي وتغيير الساعة.

المستهدف أعضاء بريكس، فريق ترامب يدرس إجراءات ضد الدول التي تتخلى عن الدولار

أفادت وكالة "بلومبرج" نقلًا عن مصادر مطلعة بأن مساعدي دونالد ترامب، المرشح المحتمل للرئاسة الأمريكية، يدرسون اتخاذ إجراءات ضد الدول التي تسعى للتخلي عن الدولار الأمريكي.

نزل للنصف، تراجع أسعار السمك في أول أيام المقاطعة بالمنوفية وعروض مخفضة من أصحاب المطاعم

شهدت محافظة المنوفية، تراجعًا طفيفًا في أسعار الأسماك مع انطلاق اليوم الأول لـ حملة مقاطعة شراء الأسماك على غرار ما حدث في بورسعيد والعديد من المحافظات الأخرى.

حدثت في فيلم المراكبي، شكوى إنبي بالتتويج بدوري 2003 تفجر قضية كبرى في شهادة ميلاد لاعب

كشف الإعلامي محمد شبانة، تفاصيل شكوى نادي إنبي إلى اتحاد كرة القدم، ضد النادي المصري البورسعيدي، بداعي عدم صحة المستندات المتعلقة بعمر أحد اللاعبين، للمشاركة في دوري الجمهورية (مواليد 2003).

الحوثيون يستهدفون سفينة في خليج عدن ويطلقون صواريخ مجنحة على أهداف في إيلات

قال الحوثيون إنهم استهدفوا السفينة داروين التابعة لشركة (إم.إس.سي) في خليج عدن، الخميس، مع استئناف الجماعة اليمنية هجماتها على السفن التجارية في منطقة البحر الأحمر تضامنًا مع الفلسطينيين في غزة.

اليوم، قطع المياه عن حدائق الأهرام لمدة 6 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن منطقة "أ" بحدائق الأهرام، مساء اليوم الجمعة الموافق ٢٦/ ٤/ ٢٠٢٤.

الأنشطة التجارية المستثناة من تطبيق التوقيت الصيفي

بدأ تطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحلات والكافيهات حسب التوقيت الصيفى اليوم الجمعة المقبلة يوم 26 ابريل - أخر جمعة فى ابريل- وفقا لقرار وزير التنمية المحلية.

5 حصان بـ 95 ألف جنيه، ننشر أحدث أسعار التكييفات بالأسواق (صور)

أحدث أسعار التكييفات في الأسواق، بدأت بعض محال ومعارض الأجهزة الكهربائية إعلان أسعار التكييفات، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.

بسبب غزة، استقالة متحدثة جديدة من الخارجية الأمريكية

استقالت هالة غريط المتحدثة الناطقة بالعربية باسم وزارة الخارجية الأمريكية اعتراضًا على سياسة واشنطن تجاه الحرب في غزة في ثالث استقالة على الأقل من الوزارة بسبب هذه القضية.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 26 أبريل 2024 والقنوات الناقلة، أبرزها الأهلي ضد مازيمبي

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الجمعة، عدد من المباريات الهامة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وأبرزها مباراة الأهلي ضد مازيمبي وعدد من المباريات في الدوريات الأوروبية والعربية لكرة القدم والدوري الافريقي لكرة السلة.

مرض فتاك في انتظارك، هيئة الدواء المصرية تحذر المسافرين إلى بعض الدول الإفريقية

مرض الملاريا من الأمراض الخطيرة التي تنتقل إلى جسم الإنسان عن طريق البعوض وينتشر المرض في عدد من الدول الإفريقية.

الشعبي يبدأ من 350 والخليجي يتجاوز الـ 1000 جنيه، أسعار الملابس الحريمي في الأسواق (صور)

أسعار الملابس الحريمي في الأسواق، طرحت المحال التجارية الملابس الحريمي لموضة ربيع وصيف 2024، حيث تتميز المجموعات الصيفية بتعدد الألوان والمبهجة المعبرة عن فصلي الربيع والصيف.

حركة "غير ملتزم" تنضم إلى المحتجين على حرب غزة في جامعة ميشيجان‎

قرر منظمو حركة “غير ملتزم” السياسية المناهضة لدعم الرئيس الأمريكي جو بايدن القوي لحرب إسرائيل على حركة حماس إلى جامعة ميشيجان، الخميس، للانضمام إلى الطلاب المحتجين على الحرب.

بتصريح جلد الذات، واقعية جوارديولا تمنح ليفربول قبلة الحياة للمنافسة على لقب الدوري

علق الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي على الصراع على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تعثر ليفربول أمام إيفرتون.

اليوم، انقطاع المياه عن بعض المناطق بالقاهرة لمدة 6 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى انقطاع المياه عن مناطق: "شارع المطراوي ومتفرعاته – شارع الكابلات ومتفرعاته – ترعة الجبل ومتفرعاته – منطقة العزب – منشية البكري – الزيتون الشرقية"، وضعفها عن مناطق "حمامات القبة – بان سندر".

بعد النيجر، واشنطن تقرر سحب بعض قواتها من تشاد "مؤقتا"

قال مسؤولون أمريكيون، الخميس، إن واشنطن تعتزم سحب بعض قواتها من تشاد مؤقتًا، وهو تحرك يأتي بعد أيام من اضطرار واشنطن إلى الموافقة على سحب قواتها من دولة النيجر المجاورة.

الإنترنت المظلم، قصة الـ"دارك ويب" في جريمة طفل شبرا وسر رصد ملايين الجنيهات لقتله

تصدرت جريمة مقتل طفل شبرا الأكثر تداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتداول النشطاء أن السبب ما يسمي بالـ dark web وهي شبكة الإنترنت المظلم وهو جزء صغير وغامض من الإنترنت، غير متاح عبر محركات البحث التقليدية ويستخدم الأشياء غير القانونية مثل تداول المخدرات والأسلحة وغيرها..حتى إن فيديو قتل طفل شبرا تم تداوله عبر شبكة الإنترنت المظلم لزيادة المشاهدات.

مدينة إيطالية شهيرة تعتزم حظر الآيس كريم والبيتزا بعد منتصف الليل، والسبب غريب

تعتزم مدينة ميلانو الإيطالية حظر تناول الآيس كريم والبيتزا بعد منتصف الليل في مسعى للحفاظ على «الهدوء» ليلًا.

اليوم، منتخب مصر يواجه الجزائر في لقاء التتويج ببطولة شمال إفريقيا للناشئين

يلتقي منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، اليوم الجمعة نظيره منتخب الجزائر، في الجولة الأخيرة لبطولة شمال إفريقيا للناشئين تحت 17 عامًا، المقامة حاليًّا في الجزائر بمشاركة منتخبات مصر وتونس والمغرب وليبيا والجزائر صاحبة الضيافة.

علقة موت، تعرض محامية للضرب المبرح من زوج موكلتها وآخرين أمام محكمة بيروت (فيديو)

تعرَّضت محامية لبنانية، الخميس، للضرب بشكل عنيف، من قبل زوج موكلتها وآخرين، وذلك خارج محكمة في منطقة الشياح جنوبي العاصمة بيروت.