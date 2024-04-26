الجمعة 26 أبريل 2024
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خارج الحدود

حركة "غير ملتزم" تنضم إلى المحتجين على حرب غزة في جامعة ميشيجان‎

طلبة جامعة ميشيجان
طلبة جامعة ميشيجان يحتجون على الحرب على غزة، فيتو

قرر منظمو حركة “غير ملتزم” السياسية المناهضة لدعم الرئيس الأمريكي جو بايدن القوي لحرب إسرائيل على حركة حماس إلى جامعة ميشيجان، الخميس، للانضمام إلى الطلاب المحتجين على الحرب.

واشتدت احتجاجات الطلاب في الولايات المتحدة على حرب غزة واتسع نطاقها خلال الأسبوع الماضي بعد أن اعتقلت الشرطة لأول مرة طلابًا في جامعة كولومبيا.

جاء ذلك بعد إقامة المحتجين "مخيمات تضامن" مع غزة في حرم جامعات من بينها ييل ونيويورك.

واستُدعيت الشرطة لعدة جامعات لاعتقال مئات من الطلاب المحتجين.

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وقال منظمو حركة "غير ملتزم" إنهم سيسافرون إلى حرم جامعة ميشيجان في مدينة "آن أربور" ليجمعوا بين حركة سياسية تعطل أنشطة بايدن وتحشد مئات آلاف الأصوات في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، وحركة طلابية تجتذب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من خلفيات مختلفة.

وفاز بايدن بولاية ميشيجان بفارق يقل عن 3% في انتخابات عام 2020.
 

وأصبح الديمقراطيون يشعرون بقلق متزايد إزاء الدعم الأمريكي لإسرائيل مع زيادة عدد القتلى واتساع نطاق الدمار في غزة.

ويشير تمرد متزايد داخل قاعدة الديمقراطيين إلى التحدي الذي يواجهه بايدن في تشكيل تحالف يحتاجه لهزيمة المرشح الجمهوري الأوفر حظا، الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال عباس علوية، أحد أبرز منظمي حملة "غير ملتزم" والذي يتوجه إلى "آن أربور" مع ليلى العبد، وهي واحدة من منظمي الحملة في ميشيجان: "الرئيس بايدن يختار صم أذنيه وتجاهل مئات آلاف الأشخاص الذين خرجوا بالفعل ضد الحرب في صناديق الاقتراع".

وأضاف أن "توقيع قانون يقر تقديم مزيد من الأموال لإسرائيل يبعث برسالة واضحة للناخبين غير الملتزمين، الناخبين الشباب، مفادها أنه لا يهتم بالتعامل بجدية مع مطالبنا لإنهاء هذه الحرب"، في إشارة إلى المساعدات الجديدة التي أقرها بايدن بمبلغ 26 مليار دولار لإسرائيل.

وقال علوية إن حركة غير ملتزم لم تنسق حتى الآن مع مجموعات طلابية.

وأردف: "لدينا تركيز انتخابي، لكننا بالتأكيد ندرك مطالب الطلاب المحتجين الذين يطالبون بالسلام".

وفي الجامعات التي شهدت احتجاجات، وجه الطلاب دعوات لوقف دائم لإطلاق النار في غزة وإنهاء المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، وسحب استثمارات الجامعات من موردي الأسلحة والشركات الأخرى التي تستفيد من الحرب والعفو عن الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الذين تم تأديبهم أو طردهم بسبب الاحتجاجات.

وقال بايدن للصحفيين يوم الاثنين إنه يدين كلًا من "الاحتجاجات المعادية للسامية" و"أولئك الذين لا يفهمون ما يحدث مع الفلسطينيين".
 

وقالت لورين هيت المتحدثة باسم حملة بايدن إن الرئيس "يشارك هدف إنهاء العنف وتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط. إنه يعمل بلا كلل لتحقيق هذه الغاية".

ووصف المرشح الرئاسي دونالد ترامب الاحتجاجات في الجامعات بأنها "فوضى" في أثناء دخوله محاكمته الجنائية في نيويورك.

وحصدت حركة "غير ملتزم" إجمالي أصوات كبير في الانتخابات التمهيدية في ولايات ميشيجان ومينيسوتا وهاواي وفازت بعدد 25 مندوبًا اعتبارًا من بداية أبريل.

وتستعد الحركة لاستهداف "المؤتمر الوطني الديمقراطي" في شيكاغو في أغسطس المقبل، حيث من المتوقع إعلان ترشيح بايدن.

وتظهر استطلاعات الرأي تقاربًا بين بايدن وترامب قبل انتخابات الخامس من نوفمبر على مستوى الولايات المتحدة.

ويُعزى فوز بايدن في انتخابات 2020 إلى فوزه بفارق ضئيل في الولايات المتأرجحة الرئيسية مثل ميشيجان.

 

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