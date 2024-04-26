بعد تقديم الساعة، مواعيد غلق المحال والكافيهات بالتوقيت الصيفي

بدأ تطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحال والكافيهات حسب التوقيت الصيفي والذي بدأ اليوم الجمعة - آخر جمعة في أبريل- وفقًا لقرار وزير التنمية المحلية.



وتكون مواعيد فتح وغلق المحال والكافيهات كالآتي:



مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة بالمادة الثانية من هذا القرار، يوميًّا من الساعة السابعة صباحًا وتغلق الساعة الحادية عشر مساءً.



وتتم زيادة التوقيت لجميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

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مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة الخامسة صباحًا وتغلق الساعة الواحدة صباحًا صيفًا.



مواعيد غلق المحلات

تكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميًّا من الساعة الثامنة صباحًا وتغلق الساعة السابعة مساءً (صيفًا) عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرارًا من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العام.

يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بقرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بناءً على اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والتنسيق مع وزير السياحة والآثار.

الأنشطة التجارية المستثناة من تطبيق التوقيت الصيفي

ويٌسثنى من هذه المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، والأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

كما تستمر خدمة التيك أواي (Take – away)، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار (24 ساعة) صيفًا وشتاءً.

شهور الصيف وفقًا لأحكام هذا القرار اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.



وتكون عقوبة المخالف لهذه المواعيد تحرير إنذار بالغلق مع متابعته عقب اسبوعين للتأكد من تكرار المخالفة من عدمها وفى حال التكرار يتم الغلق لمدة شهر على أن يتم الفتح بمكتوب من إدارة التراخيص.

تطبيق التوقيت الصيفي

وبدأ الآن العمل بالتوقيت الصيفي، حيث تم تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة، تنفيذًا للقانون الذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي، في جلسة يوم الأثنين الموافق 3 أبريل عام 2023.

وينص قانون التوقيت الصيفي على: اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر إبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة.

ترشيد استغلال الطاقة ضمن أهداف التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي، وأكدت اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية في تقريرها، الذي وافق عليه مجلس النواب، قبل نحو عام، أن القانون يهدف إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي بجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف ترشيد استغلال الطاقة في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية في عصر تعمل فيه جميع الدول على توفير الطاقة والاقتصاد في تشغيلها.

تفاصيل قانون التوقيت الصيفي

وتضمنت المادة الأولى موعد بدء تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي، وذلك اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.

كما نصت المادة الثانية على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.