الجمعة 26 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

5 حصان بـ 95 ألف جنيه، ننشر أحدث أسعار التكييفات بالأسواق (صور)

أسعار التكييفات في
أسعار التكييفات في الأسواق، فيتو

 أحدث أسعار التكييفات في الأسواق، بدأت بعض محال ومعارض الأجهزة الكهربائية إعلان أسعار التكييفات، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.

 

«فيتو» تستعرض أحدث أسعار التكييفات في الأسواق

«فيتو» تستعرض أحدث أسعار التكييفات في الأسواق التي جاءت كالتالي:

أسعار التكييفات في الأسواق، فيتو

أحدث أسعار التكييفات في الأسواق

بلغ سعر تكييف سبليت فريش 1.5 حصان بار تربو بدون بلازما أبيض نحو 23349 جنيهًا.

بلغ سعر تكييف سبليت شارب 2.25 حصان بارد وساخن ديجيتال بلازما إنفرتر فضي نحو 50405 جنيهات.

بلغ سعر تكييف إنفرتر بونيون إير بارد وساخن 1.5 حصان أرتي فاي أسود نحو 18970 جنيهًا.

Advertisements

أسعار التكييفات في الأسواق

تراوح سعر تكييف ميجافاي يونيون إير بارد 1.5 حصان موفر للطاقة من 21690 جنيهًا إلى 24350 جنيهًا.

بلغ سعر تكييف ديول إنفرتر إل جي بارد 1.5 حصان موفر للطاقة أبيض نحو 24339 جنيهًا. 

بلغ سعر تكييف ديول إنفرتر إل جي بارد وساخن 1.5 حصان تقنية «uvnano» أبيض نحو 26879 جنيهًا.

بلغ سعر تكييف ديول إنفرتر إل جي بارد وساخن 3 حصان نحو 40108 جنيهات.

أسعار التكييفات في الأسواق، فيتو

أسعار التكييفات في الأسواق

بلغ سعر تكييف ديول إنفرتر إل جي بارد وساخن 2.25 حصان نحو 41878 جنيهًا.

بلغ سعر تكييف ديول إنفرتر إل جي بارد وساخن 1.5 حصان نحو 28 ألف جنيه.

بلغ سعر تكييف ديول إنفرتر إل جي بارد وساخن 2.25 حصان «s- plus» نحو 36818 جنيهًا.

بلغ سعر تكييف ديول إنفرتر إل جي بارد 2.25 حصان تطبيق «thinq -s-plus» نحو 33520 جنيهًا.

 

أسعار التكييفات في الأسواق

بلغ سعر تكييف كاريير أوبتيماكس بارد 3 حصان سبلت نحو 47025 جنيهًا.

بلغ سعر تكييف كاريير أوبتيماكس سبليت بارد وساخن 5 حصان ابيض نحو 95690 جنيهًا.

بلغ سعر تكييف سبليت كاريير أوبتيماكس 1.5 حصان بارد نحو 28545 جنيهًا.

بلغ سعر تكييف انفرتر تورنيدو بارد 1.5 حصان نحو 30690 جنيهًا.

 

أسعار التكييفات في الأسواق

بلغ سعر تكييف سمارت فريش 1.5 حصان بارد نحو 13880 جنيهًا.

بلغ سعر تكييف سبليت تورنيدو بارد وساخن 3 حصان تربو ديجيتال نحو 41735 جنيهًا.

بلغ سعر تكييف سبليت شارب بارد 3 حصان ديجيتال بلازما إنفرتر نحو 52205 جنيهات.

بلغ سعر تكييف فريش بارد فقط 1.5 حصان سمارت ديجتيال بلازما نحو 13880 جنيهًا.

txt

الزيادة تخطت الـ 100%، الغموض يضرب أسواق التكييفات في مصر وكل يوم بسعر (صور)

txt

تبدأ من 780 جنيها وتصل إلى 2500، ننشر أسعار المراوح في الأسواق

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اسعار التكييفات اسعار التكييف الاجهزة الكهربائية ارتفاع درجات الحرارة سعر تكييف كارير سعر تكييف تورنيدو سعر تكييف فريش أسعار التكييفات 2024 سعر التكييفات 2024 سعر التكييف 2024 أسعار التكييف 2024

مواد متعلقة

مع ارتفاع درجات الحرارة.. أسعار المراوح في الأسواق (إنفوجراف)

المروحة السقف بـ 2500 جنيه، أسعار الأجهزة الكهربائية في الأسواق

استعد للصيف، 4 نصائح من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء قبل شراء أجهزة التكييف

استعدادا للصيف، نصائح الكهرباء للمواطنين قبل شراء أجهزة التكييف

معاينة حريق شقة بالدقي: ماس كهربائي في التكييف

ads

الأكثر قراءة

بتصريح جلد الذات، واقعية جوارديولا تمنح ليفربول قبلة الحياة للمنافسة على لقب الدوري

5 حصان بـ 95 ألف جنيه، ننشر أحدث أسعار التكييفات بالأسواق (صور)

نزل للنصف، تراجع أسعار السمك في أول أيام المقاطعة بالمنوفية وعروض مخفضة من أصحاب المطاعم

بعد تقديم الساعة، مواعيد غلق المحال والكافيهات بالتوقيت الصيفي

أحمد الطيب: الأهلي فقد بطولتين للدوري بسبب علي معلول

علقة موت، تعرض محامية للضرب المبرح من زوج موكلتها وآخرين أمام محكمة بيروت (فيديو)

حدثت في فيلم المراكبي، شكوى إنبي بالتتويج بدوري 2003 تفجر قضية كبرى في شهادة ميلاد لاعب

رئيس لجنة الخطة بالبرلمان: الموازنة الجديدة لمصر تُدعم مسار التنمية ومؤشرات إيجابية لإدارة الدين

منوعات

المزيد

علقة موت، تعرض محامية للضرب المبرح من زوج موكلتها وآخرين أمام محكمة بيروت (فيديو)

ليست صحونا طائرة، قصة صور التقطتها ناسا لـ ثقوب السحاب

نفوق 26 حوتا في أستراليا، وخبراء الحياة البرية يحاولون إنقاذ 140 آخرين

باحث إيطالي يزعم العثور على قبر أفلاطون، فما القصة

المزيد

خدمات

المزيد

5 حصان بـ 95 ألف جنيه، ننشر أحدث أسعار التكييفات بالأسواق (صور)

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم الخميس 25-4-2024 في مصر

سعر جرام الذهب، تراجع أسعار المعدن الأصفر اليوم الخميس 25-4-2024 في الأسواق

سعر الريال السعودي مساء اليوم الخميس 25-4-2024 في مصر

المزيد
ads

انفوجراف

قدم ساعتك 60 دقيقة.. مواقيت الصلاة بالقاهرة الكبرى والمحافظات حسب التوقيت الصيفي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم بالتوقيت الصيفي، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 26 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم بالتوقيت الصيفي، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 26 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة بالتوقيت الصيفي، اليوم الجمعة 26- 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية