5 حصان بـ 95 ألف جنيه، ننشر أحدث أسعار التكييفات بالأسواق (صور)

أحدث أسعار التكييفات في الأسواق، بدأت بعض محال ومعارض الأجهزة الكهربائية إعلان أسعار التكييفات، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.

«فيتو» تستعرض أحدث أسعار التكييفات في الأسواق

«فيتو» تستعرض أحدث أسعار التكييفات في الأسواق التي جاءت كالتالي:

أسعار التكييفات في الأسواق، فيتو

أحدث أسعار التكييفات في الأسواق

بلغ سعر تكييف سبليت فريش 1.5 حصان بار تربو بدون بلازما أبيض نحو 23349 جنيهًا.

بلغ سعر تكييف سبليت شارب 2.25 حصان بارد وساخن ديجيتال بلازما إنفرتر فضي نحو 50405 جنيهات.

بلغ سعر تكييف إنفرتر بونيون إير بارد وساخن 1.5 حصان أرتي فاي أسود نحو 18970 جنيهًا.

Advertisements

أسعار التكييفات في الأسواق

تراوح سعر تكييف ميجافاي يونيون إير بارد 1.5 حصان موفر للطاقة من 21690 جنيهًا إلى 24350 جنيهًا.

بلغ سعر تكييف ديول إنفرتر إل جي بارد 1.5 حصان موفر للطاقة أبيض نحو 24339 جنيهًا.

بلغ سعر تكييف ديول إنفرتر إل جي بارد وساخن 1.5 حصان تقنية «uvnano» أبيض نحو 26879 جنيهًا.

بلغ سعر تكييف ديول إنفرتر إل جي بارد وساخن 3 حصان نحو 40108 جنيهات.

أسعار التكييفات في الأسواق، فيتو

أسعار التكييفات في الأسواق

بلغ سعر تكييف ديول إنفرتر إل جي بارد وساخن 2.25 حصان نحو 41878 جنيهًا.

بلغ سعر تكييف ديول إنفرتر إل جي بارد وساخن 1.5 حصان نحو 28 ألف جنيه.

بلغ سعر تكييف ديول إنفرتر إل جي بارد وساخن 2.25 حصان «s- plus» نحو 36818 جنيهًا.

بلغ سعر تكييف ديول إنفرتر إل جي بارد 2.25 حصان تطبيق «thinq -s-plus» نحو 33520 جنيهًا.

أسعار التكييفات في الأسواق

بلغ سعر تكييف كاريير أوبتيماكس بارد 3 حصان سبلت نحو 47025 جنيهًا.

بلغ سعر تكييف كاريير أوبتيماكس سبليت بارد وساخن 5 حصان ابيض نحو 95690 جنيهًا.

بلغ سعر تكييف سبليت كاريير أوبتيماكس 1.5 حصان بارد نحو 28545 جنيهًا.

بلغ سعر تكييف انفرتر تورنيدو بارد 1.5 حصان نحو 30690 جنيهًا.

أسعار التكييفات في الأسواق

بلغ سعر تكييف سمارت فريش 1.5 حصان بارد نحو 13880 جنيهًا.

بلغ سعر تكييف سبليت تورنيدو بارد وساخن 3 حصان تربو ديجيتال نحو 41735 جنيهًا.

بلغ سعر تكييف سبليت شارب بارد 3 حصان ديجيتال بلازما إنفرتر نحو 52205 جنيهات.

بلغ سعر تكييف فريش بارد فقط 1.5 حصان سمارت ديجتيال بلازما نحو 13880 جنيهًا.