الجمعة 26 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

اليوم، منتخب مصر يواجه الجزائر في لقاء التتويج ببطولة شمال إفريقيا للناشئين

منتخب مصر للناشئين
منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، فيتو

بطولة شمال إفريقيا، يلتقي منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، اليوم الجمعة نظيره منتخب الجزائر، في الجولة الأخيرة لبطولة شمال إفريقيا للناشئين تحت 17 عامًا، المقامة حاليًّا في الجزائر بمشاركة منتخبات مصر وتونس والمغرب وليبيا والجزائر صاحبة الضيافة.

منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة الجزائر

وأختتم منتخب مصر للناشئين مواليد 2008  مرانه الأخير مساء أمس الخميس، استعدادًا لمباراته الأخيرة أمام نظيره منتخب الجزائر، اليوم الجمعة، في الجولة الأخيرة ببطولة شمال إفريقيا للناشئين المقامة حاليًّا في الجزائر.

Advertisements

وخاض منتخب الناشئين المصري مرانا خفيفا أمس على ملعب المدينة الرياضية بالعاصمة الجزائرية، بدأ بتدريبات الجري والإحماء ثم بعض التدريبات الخفيفة بالكرة، وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد الكاس على تحفيظ اللاعبين بعض الجمل التكتيكية وكيفية التحرك السليم داخل المستطيل الأخضر بالكرة أو بدونها.

أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مواليد 2008، فيتو

منتخب مصر يسعى لحصد اللقب

ويسعى منتخب مصر للناشئين بقيادة أحمد الكاس، لتحقيق الفوز في لقاء اليوم أمام الجزائر، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط ويتوج بلقب البطولة.

وفاز مصر في المباراة الماضية على نظيره المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف في لقاء الجولة الثالثة

 منتخب مصر يتخطى ليبيا بثنائية

وكان منتخب مصر حقق فوزًا مستحقًّا أمام نظيره منتخب ليبيا بهدفين مقابل هدف، ضمن مواجهات الجولة الثانية ببطولة شمال أفريقيا للناشئين المقامة حاليا بالجزائر.

الفوز على ليبيا كان الأول لمنتخب مصر في بطولة شمال أفريقيا، حيث انتهت مباراته في الجولة الأولى أمام نظيره التونسي بالتعادل بهدف لكل منهما، ليحصد ثلاث نقاط ليرتفع رصيده إلى أربع نقاط في صدارة الترتيب بالمشاركة مع المنتخب المغربي الذي يحمل نفس الرصيد من النقاط.

منتخب مصر يتعادل مع تونس 1-1 بالجولة الأولى

وفرض التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 نفسه على مواجهة منتخب مصر للناشئين مع نظيره التونسي، فى أولى مباريات الفريق في منافسات بطولة شمال أفريقيا للناشئين من موسم 2007-2008.

وأسند مجلس إدارة اتحاد الكرة رئاسة بعثة منتخب الناشئين مواليد 2008 في رحلتها إلى الجزائر لعضو المجلس إيهاب الكومي.

 

تشكيل الجهاز الفني لمنتخب 2008

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2008 كلًّا من: أحمد الكأس مديرًا فنيًّا، ومحمد إبراهيم مدربًا عامًّا، ورامي عادل مدربًا مساعدًا، وأحمد فوزي مدربًا لحراس المرمى، بجانب أيمن حافظ مديرًا إداريًّا.

فحوصات طبية للاعبي منتخب الناشئين

خضع لاعبو منتخب الناشئين مواليد 2008، لفحوصات طبية تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور عمرو طه، قبل السفر إلى الجزائر للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا مواليد 2007، حيث يشارك المنتخب في بطولة أكبر منه في الفئة العمرية.

وتم عمل كشف طبي شامل وموجات صوتية على القلب ورسم قلب وتحاليل كاملة، بالإضافة إلى عمل أشعة على الصدر للاطمئنان علي الحالة الصحية لجميع اللاعبين قبل السفر.

قياسات عضلية 

وأجرى الجهاز الطبي لـمنتخب الناشئين قياسات على القوة العضلية للاعبين للوقوف علي الحالة البدنية لهم ومعرفة نقاط القوة والضعف لوضع برامج الوقاية من الإصابات الخاصة بكل لاعب.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

بطولة شمال أفريقيا أخبار منتخب مصر للناشئين مواليد 2006 أحمد الكأس منتخب الجزائر أخبار بطولة شمال إفريقيا للناشئين بالجزائر

مواد متعلقة

بطولة شمال إفريقيا، حمزة عبد الكريم أفضل لاعب في مباراة مصر والمغرب

منتخب مصر يفوز على المغرب بثلاثية وينفرد بصدارة بطولة شمال إفريقيا للناشئين

بطولة شمال إفريقيا، منتخب مصر للناشئين يتقدم على المغرب 2-0 في الشوط الأول

منتخب الناشئين، أحمد الكاس يصطحب 25 لاعبا في رحلة الجزائر
ads

الأكثر قراءة

5 حصان بـ 95 ألف جنيه، ننشر أحدث أسعار التكييفات بالأسواق (صور)

الإنترنت المظلم، قصة الـ"دارك ويب" في جريمة طفل شبرا وسر رصد ملايين الجنيهات لقتله

انتظروا الأيام القادمة، خبير يكشف كيف ضربت ظاهرة النينيو مخطط إثيوبيا لتعطيش المصريين

سيول جارفة وأتربة، تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة

بتصريح جلد الذات، واقعية جوارديولا تمنح ليفربول قبلة الحياة للمنافسة على لقب الدوري

أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 26 - 4 - 2024 في الأسواق

خرجت للامتحان ولم تعد، تحقيقات موسعة في واقعة تغيب فتاة في ظروف غامضة

بعد تراجع عز وبشاي والسويس للصلب، أسعار الحديد اليوم الجمعة 26- 4 - 2024 بالأسواق

منوعات

المزيد

مدينة إيطالية شهيرة تعتزم حظر الآيس كريم والبيتزا بعد منتصف الليل، والسبب غريب

علقة موت، تعرض محامية للضرب المبرح من زوج موكلتها وآخرين أمام محكمة بيروت (فيديو)

ليست صحونا طائرة، قصة صور التقطتها ناسا لـ ثقوب السحاب

نفوق 26 حوتا في أستراليا، وخبراء الحياة البرية يحاولون إنقاذ 140 آخرين

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 26 - 4 - 2024 في الأسواق

بعد تراجع عز وبشاي والسويس للصلب، أسعار الحديد اليوم الجمعة 26- 4 - 2024 بالأسواق

5 حصان بـ 95 ألف جنيه، ننشر أحدث أسعار التكييفات بالأسواق (صور)

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم الخميس 25-4-2024 في مصر

المزيد
ads

انفوجراف

قدم ساعتك 60 دقيقة.. مواقيت الصلاة بالقاهرة الكبرى والمحافظات حسب التوقيت الصيفي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم بالتوقيت الصيفي، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 26 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم بالتوقيت الصيفي، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 26 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم بالتوقيت الصيفي، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 26 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية