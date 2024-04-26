الشعبي يبدأ من 350 والخليجي يتجاوز الـ 1000 جنيه، أسعار الملابس الحريمي في الأسواق (صور)

أسعار الملابس الحريمي في الأسواق، طرحت المحال التجارية الملابس الحريمي لموضة ربيع وصيف 2024، حيث تتميز المجموعات الصيفية بتعدد الألوان والمبهجة المعبرة عن فصلي الربيع والصيف.

جولة فيتو لرصد أسعار الملابس في الأسواق

«فيتو» أجرت جولة ميدانية شملت عددا من المحال التجارية؛ لرصد أسعار الملابس في الأسواق، بالتزامن مع قرب عيد القيامة المجيد وأعياد الربيع، تفاصيل الجولة نستعرضها في السطور الآتية:

أسعار الملابس الحريمي في الأسواق، فيتو

عرض المحلات للمجموعات الصيفية بألوانها الزاهية المبهجة

رصدت «فيتو» خلال جولتها عرض المحلات للمجموعات الصيفية بألوانها الزاهية المبهجة، التي تشمل الفساتين والبلوزات والجيب والجامبسوت والبدل، فضلًا عن العبايات والفساتين بالتصميم التقليدي والخليجي.

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أسعار الملابس الحريمي في الأسواق، فيتو

أسعار الملابس مقدم عليها خصومات كبيرة غير معلنة

ورصدت أيضًا عدم إبراز المحال التجارية لتقديم تخفيضات أو عروض على أسعار الملابس، وأرجعت المحال التجارية ذلك إلى عدم وجود أوكازيون لإبراز التخفيضات، وأن أسعار الملابس مقدم عليها خصومات كبيرة غير معلنة، لجذب الزبائن مع بداية الموسم الصيفي.

أسعار الملابس الحريمي في الأسواق، فيتو

أبرز ألوان موضة ربيع وصيف 2024

وعن أبرز ألوان موضة ربيع وصيف 2024، فتشمل درجات الأزرق والبني والأخضر والبينك، فضلًا عن الأبيض والأسود والتايجر، إلى جانب المشجر والكروهات والمطرزات.

أسعار الملابس الحريمي في الأسواق، فيتو

أسعار الملابس الحريمي في الأسواق

وعن أسعار الملابس الحريمي في الأسواق، وفقًا لجولة «فيتو» فهي كالآتي:

أسعار الملابس الحريمي في الأسواق، فيتو

أسعار الفساتين الحريمي في موسم صيف 2024

بلغ سعر فستان برقبة وأكمام قميص نحو 895 جنيهًا.

بلغ سعر فستان بتصميم جاكيت متصل نحو 840 جنيهًا.

بلغ سعر فستان مشجر برقبة فيونكة نحو 909 جنيهات.

بلغ سعر فستان بتصميم قميص بأزرار وكم مواسغ مطرز نحو 535 جنيهًا.

أسعار الملابس الحريمي في الأسواق، فيتو

أسعار الفساتين الحريمي في موسم صيف 2024

بلغ سعر فستان بدون أكمام «كت» نحو 650 جنيهًا.

بلغ سعر فستان سادة بأكمام واسعة ومنقوشة نحو 839 جنيهًا.

أسعار الملابس الحريمي في الأسواق، فيتو

أسعار الفساتين الحريمي في موسم صيف 2024

بلغ سعر فستان لون واحد بتصميم كسر نحو 675 جنيهًا.

بلغ سعر فستان تصميم خطوط طولية برقبة وأكمام قميص نحو 890 جنيهًا.

أسعار الملابس الحريمي في الأسواق، فيتو

أسعار الفساتين الحريمي في موسم صيف 2024

بلغ سعر فستان أبيض مطرز نحو 1120 جنيهًا.

بلغ سعر فستان تصميم مربعات بحزام نحو 995 جنيهًا.

بلغ سعر فستان تصميم خليجي نحو 1072 جنيهًا.

بلغ سعر فستان قطعتين نحو 975 جنيهًا.

أسعار الملابس الحريمي في الأسواق، فيتو

أسعار الفساتين الحريمي في موسم صيف 2024

بلغ سعر فستان بباليرو «جاكيت صغير» نحو 700 جنيه.

بلغ سعر فستان تصميم تراثي نحو 875 جنيهًا.

بلغ سعر فستان سادة بأكماك مشجرة نحو 829 جنيهًا.

بلغ سعر فستان ابيض بتصميم خطوط تطريز زرقاء نحو 945 جنيهًا.

أسعار الملابس الحريمي في الأسواق، فيتو

أسعار الفساتين الحريمي في موسم صيف 2024

بلغ سعر فستان بتصميم زهور صغيرة نحو 625 جنيهًا.

بلغ سعر فستان تصميم واسع نحو 450 جنيهًا.

تراوح سعر فستان مشجر وكسر واسع من 350 جنيهًا إلى 399 جنيهًا.

بلغ سعر فستان مشجر بورد كبير نحو 770 جنيهًا

أسعار الملابس الحريمي في الأسواق، فيتو

أسعار البلوزات الحريمي في موسم صيف 2024

بلغ سعر بلوزة ستان أسود نحو 525 جنيهًا.

بلغ سعر بلوزة كروهات نحو 650 جنيهًا.

بلغ سعر بلوزة ستان نحو 370 جنيهًا.

بلغ سعر بلوزة طويلة بحزام نحو 640 جنيهًا.

أسعار الملابس الحريمي في الأسواق، فيتو

أسعار البلوزات الحريمي في موسم صيف 2024

بلغ سعر بلوزة طويلة برقبة طويلة نحو 850 جنيهًا.

بلغ سعر بلوزة تصميم جاكيت برقبة قميص نحو 535 جنيهًا.

بلغ سعر بلوزة ألوان بتصميم رقبة وأكمام قميص أبيض نحو 450 جنيهًا.

أسعار الملابس الحريمي في الأسواق، فيتو

أسعار البلوزات الحريمي في موسم صيف 2024

بلغ سعر بلوزة تصميم ضيق نحو 490 جنيهًا.

بلغ سعر بلوزة تايجر نحو 520 جنيهًا.

بلغ سعر بلوزة قصيرة نحو 225 جنيهًا.

أسعار الملابس الحريمي في الأسواق، فيتو

أسعار التيشيرت الحريمي في موسم صيف 2024

بلغ سعر بادي نصف كم مخطط نحو 219 جنيهًا.

بلغ سعر تي شيرت أبيض مطبوع نحو 239 جنيهًا.

بلغ سعر تي شيرت ألوان مطبوع نحو 215 جنيهًا.

أسعار الملابس الحريمي في الأسواق، فيتو

أسعار الجاكيت الحريمي في موسم صيف 2024

بلغ سعر جاكيت نحو 725 جنيهًا.

بلغ سعر جاكيت فورمل نحو 390 جنيهًا.

بلغ سعر جاكيت جينز صغير نحو 1010 جنيهات.

أسعار الملابس الحريمي في الأسواق، فيتو

أسعار الجاكيت الحريمي في موسم صيف 2024

بلغ سعر جاكيت ألوان نحو 700 جنيه.

بلغ سعر جاكيت طويل سادة نحو 525 جنيهًا.

أسعار الملابس الحريمي في الأسواق، فيتو

أسعار البنطلون الحريمي في موسم صيف 2024

بلغ سعر بنطلون جينز نحو 575 جنيهًا.

بلغ سعر بنطلون قماش نحو 630 جنيهًا.

أسعار الملابس الحريمي في الأسواق، فيتو

أسعار الجيبة الحريمي في موسم صيف 2024

بلغ سعر جيبة جينز بتصميم صف أزرار نحو 600 جنيه.

بلغ سعر جيبة ابيض في أسود نحو 385 جنيهًا.

أسعار الملابس الحريمي في الأسواق، فيتو

أسعار الجيبة الحريمي في موسم صيف 2024

بلغ سعر جيبة كروهات طويلة نحو 460 جنيهًا.

بلغ سعر جيبة قماش ألوان متداخلة من 420 جنيهًا إلى 630 جنيهًا.

أسعار الملابس الحريمي في الأسواق، فيتو

أسعار البدل الحريمي في موسم صيف 2024

بلغ سعر جامبسوت نحو 540 جنيهًا.

بلغ سعر بدلة بنطلون وجاكيت تصميم موديل متصل نحو 1050 جنيهًا.