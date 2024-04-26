حدثت في فيلم المراكبي، شكوى إنبي بالتتويج بدوري 2003 تفجر قضية كبرى في شهادة ميلاد لاعب

كشف الإعلامي محمد شبانة، تفاصيل شكوى نادي إنبي إلى اتحاد كرة القدم، ضد النادي المصري البورسعيدي، بداعي عدم صحة المستندات المتعلقة بعمر أحد اللاعبين، للمشاركة في دوري الجمهورية (مواليد 2003).

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "تعجبت من الهجوم ضد نادي إنبي بسبب مطالبته بالحصول على دوري 2003، والدور الحقيقي لقطاعات الناشئين هو تفريغ أفضل اللاعبين للفريق الأول، بعيدًا عن التتويج الألقاب".

لاعب المصري

وزاد: "اللاعب المسنن اسمه إسلام سعيد، وكان اسمه إبراهيم سعيد يلعب في الصعيد، ثم انتقل إلى القاهرة، وتم عمل شهادة ميلاد جديد وكأنه (ساقط قيد)، على غرار فيلم المراكبي للفنان الراحل صلاح السعدني".

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وتابع: "تم عمل قيد عائلي وإضافة إسلام سعيد للعائلة على أنه منضم جديد للعائلة، بجانب وجود إبراهيم سعيد، وشخصية إسلام أصبحت موجودة في الورق لكنه غير موجود في الحياة".

وأردف: "اتحاد كرة القدم قال إن هناك شخصين (إسلام وإبراهيم)، ونادي إنبي رد وطلب حضور الثنائي إلى اتحاد الكرة".

واستطرد: "تفاجأ اتحاد الكرة، بأن إسلام سعيد أبلغهم بأن شقيقه (طفش) وترك البيت وسافر إلى ليبيا".

وأضاف: "كيف سيثبت نادي إنبي ما حدث في هذه الواقعة، وهو ما يفتح باب الجدل بشأن قيام البعض بعمل شهادة ميلاد جديد بداعي أنه ساقط قيد، وهو الأمر الذي يجب أن يفطن إليه المسؤولون، لأن ما يحدث كارثة كبيرة".

وأكد: "إنبي كشف قضية كبيرة، فمن الجائز أن يكون هناك فرد عليه حكم قضائي ويتهرب من ذلك، أو يتم عمل شهادة ميلاد جديدة، وتدخل في قضية ميراث".

وزاد: "الطبيعي أن ينتفض اتحاد كرة القدم من أجل كشف تفاصيل تلك القضية، وحل تلك القضية يكون في مضاهاة بصمة اللاعب مع الاستمارات التي تم التوقيع عليها سواء عندما كان في الصعيد أو في النادي المصري، ولا بدَّ من محاسبة الجناة حال ثبوت وجود تزوير، لا يفرق معي من بطل دوري الجمهورية".

وفجر شبانة مفاجأة، بأن النادي الأهلي سبق واشتكى نفس اللاعب منذ عدة سنوات بسبب عدم وجود بعض الأوراق والمستندات، والأهلي حصل على النقاط الثلاث وحصل على لقب أيضًا.

وأتم: "الأهلي وإنبي تربطهما علاقات جيدة، والنادي الأحمر اشتكى لاعبًا من الاتحاد السكندري بسبب وجود خطأ أيضًا، وجميع الأندية تبحث عن حقوقها".