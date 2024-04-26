نزل للنصف، تراجع أسعار السمك في أول أيام المقاطعة بالمنوفية وعروض مخفضة من أصحاب المطاعم

شهدت محافظة المنوفية، تراجعًا طفيفًا في أسعار الأسماك مع انطلاق اليوم الأول لـ حملة مقاطعة شراء الأسماك على غرار ما حدث في بورسعيد والعديد من المحافظات الأخرى.

وتراجع سعر السمك البلطي إلى 55 جنيهًا داخل شبين الكوم بعد أن تجاوز الـ 100 جنيه خلال الأونة الأخيرة، بينما تراوح سعره في مراكز المنوفية الأخرى ليسجل 80 جنيهًا للكيلو و65 جنيهًا في مركز منوف، بينما سجل البوري 190 جنيهًا وسمك الماكريل 95 جنيهًا.

ولجأ بعض محال ومطاعم بيع الأسماك إلى إعلان تخفيضات وعروض عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي في محاولة منهم لتجنب أثار حملة المقاطعة.

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المنوفية تنضم لحملة مقاطعة الأسماك بعد ارتفاع أسعارها

وكان العديد من أبناء محافظة المنوفية، دشنوا حملة مقاطعة للسمك على غرار ما حدث في بورسعيد والعديد من المحافظات خلال الأيام والساعات الماضية، وذلك لغلاء الأسعار بشكل غير مسبوق، حيث تم إعلان بدء المقاطعة من أمس الخميس.

وأكد أحمد حجازي أحد أهالي مدينة الباجور لـ “فيتو”، أن الأسعار ارتفعت خلال الفترة الماضية بشكل كبير رغم أن السمك لا يكلف الصيادين مبالغ مالية لكن يكلفهم بعض الوقت لاصطياده من النيل الموجود في كافة محافظات الجمهورية.

جشع التجار

وأضاف حجازي: لا يوجد مبرر لارتفاع أسعار السمك بل هو جشع التجار فقط هو ما يدفعهم لرفع الأسعار دون مراعاة للظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطن.

كما أضاف محمود صلاح أحد الأهالي أن أسعار اللحوم والدجاج أيضًا مرتفعة بشكل كبير ويجب أن يكون للمواطن دور إيجابي في مقاطعة السلع المبالغ فى ثمنها حتى تعود للسعر الطبيعي.