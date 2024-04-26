بتصريح جلد الذات، واقعية جوارديولا تمنح ليفربول قبلة الحياة للمنافسة على لقب الدوري

علق الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي على الصراع على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تعثر ليفربول أمام إيفرتون.

وقال بيب جوارديولا في تصريحات لشبكة "بي بي سي" بعد الفوز برباعية أمام برايتون: "أمنح الكثير من الفضل إلى اللاعبين لأنني أعرف الخصم الذي نواجهه، لقد عانى برايتون من الكثير من الغيابات هذا الموسم. ومع ذلك ما زالوا يلعبون بشجاعة، وسوف يستمرون في القيام بذلك".

وأضاف جوارديولا: "حققنا نتيجة جيدة لنا، لقد سجلنا أربعة أهداف، تحدثنا كفريق أنه إذا لم نمتلك الكرة فسوف نعاني. اللاعبون، لقد فعلوا ذلك بشكل جيد للغاية".

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وأشار: "لقد قلت من قبل، ما فعلناه في الماضي، لا يعني أننا سنفعل ذلك في المستقبل. هناك خمس مباريات متبقية، ونحن نعلم أن الفارق ضئيل للغاية. علينا الفوز في كل مباراة".



وعن هدف دي بروين أكد جوارديولا: "لقد كانت رأسية رائعة، إنه موضع ترحيب كبير إذا أراد تجربتها مرة أخرى".

وبخصوص انحصار اللقب بين مانشستر سيتي وأرسنال أكد جوارديولا: "الأمر ليس كذلك، ما حدث لليفربول، هزيمتين متتاليتين، يمكن أن يحدث لأرسنال، ويمكن أن يحدث لنا، المهم هو أننا لا نزال هناك وهناك الكثير من المباريات لنلعبها".

مانشستر سيتي يقسو على برايتون برباعية

وفاز فريق مانشستر سيتي على مضيفه برايتون بنتيجة 0/4، في المباراة التي أقيمت على ملعب فالمر، مساء الخميس، والمؤجلة من الجولة 29 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

سجل أهداف مانشستر سيتي في شباك برايتون، فيل فودين هدفين في الدقيقتين 26 و34، كيفين دي بروين في الدقيقة 17، جوليان ألفاريز في الدقيقة 62.

وبهذا الفوز يرفع مانشستر سيتي رصيده إلى 76 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي خلف آرسنال المتصدر بـ77 نقطة، ولكن السيتي له لقاء مؤجل، ويتراجع فريق ليفربول للمركز الثالث ورصيده 74 نقطة.

ليفربول يخسر أمام إيفرتون

وسقط ليفربول في فخ الخسارة أمام إيفرتون 2-0 في المباراة التي جمعتهما الأربعاء ضمن مؤجلات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفقد ليفربول الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، ثلاث نقاط جديدة في صراع المنافسة علي لقب الدوري الإنجليزي.

وأسفرت مباريات الأربعاء في مؤجلات الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي، فوز بورنموث علي وولفرهامبتون 1-0، ومانشستر يونايتد على شيفيلد يونايتد 4-2، وكريستال بالاس علي نيوكاسل يونايتد 2-0، وإيفرتون على ليفربول 2-0.

وكان أرسنال حقق الفوز على تشيلسي 5-0 الثلاثاء الماضي في الجولة الـ29 المؤجلة من الدوري الإنجليزي.