انتظروا الأيام القادمة، خبير يكشف كيف ضربت ظاهرة النينيو مخطط إثيوبيا لتعطيش المصريين

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عن حجم كمية الأمطار المتفقة على منابع نهر النيل رغم سعي إثيوبيا حجز المياه عن مصر والسوادن من خلال سد النهضة.

وكتب “شراقي” على صفحته بـ "فيس بوك" تحت عنوان: أمطار غزيرة على منابع النيل فى المنطقة الاستوائية: أمطار أعلى من معدلاتها الطبيعية (140%) على المنطقة الاستوائية فى شرق إفريقيا التي تمثل 15% من إيراد نهر النيل السنوي، وأهمها بحيرة فيكتوريا، وسوف يستمر موسم الأمطار حتى نهاية مايو القادم".

وأشار أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إلى أن منسوب بحيرة فيكتوريا وصل إلى أعلى مستوى له 1136.81 م مثلما حدث فى مايو 2020، ومن المتوقع الوصول إلى رقم قياسي جديد خلال الأيام القادمة.

وأضاف:" يوجد ارتباط علمي بين ظاهرة النينيو (El Nino) فى المحيط الهادى وهطول الأمطار فى شرق أفريقيا، ويتزامن ذلك مع ارتفاع حرارة مياه المحيط الهندي التى تتسبب فى رياح شديدة وأمطار غزيرة كما حدث على سلطنة عمان والامارات الأسبوع الماضي".



وتابع:" أعلنت السلطات التنزانية أن أكثر من 155 شخصًا لقوا حتفهم بسبب الأمطار الغزيرة، وأن حوالي 200 ألف شخص وأكثر من 51 ألف أسرة تضرروا من السيول والفيضانات، كما اجتاحت أمطار غزيرة كينيا وبوروندي المجاورتين لتنزانيا، وفي بوروندي، أدت الأمطار الغزيرة إلى نزوح ما يقرب من 100 ألف شخص، وأن أكثر من 10 أشخاص لقوا حتفهم في كينيا هذا الأسبوع، ليصل عدد القتلى إلى 45 شخصا على الأقل منذ بدء موسم الأمطار الحالى فى مارس الماضى".

وأردف:"خالص التعازى لأسر الضحايا وعودة النازحين إلى بيوتهم سالمين.



واختتم قائلا:"اللهم اجعلها أمطار خير واحفظ شعوب حوض النيل".

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