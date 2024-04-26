مواعيد مباريات اليوم الجمعة 26 أبريل 2024 والقنوات الناقلة، أبرزها الأهلي ضد مازيمبي

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الجمعة، عدد من المباريات الهامة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وأبرزها مباراة الأهلي ضد مازيمبي وعدد من المباريات في الدوريات الأوروبية والعربية لكرة القدم والدوري الافريقي لكرة السلة.. وجاءت المواعيد كالتالي:

دوري أبطال إفريقيا

صن داونز ضد الترجي 9:00 مساء - Bein Sports HD5.

الاهلي ضد مازيمبي 10:00 مساء - Bein Sports HD6.



الدوري الإسباني

ريال سوسيداد ضد ريال مدريد 10:00 مساء - Bein Sports HD1.

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الدوري السعودي

الهلال ضد الفتح 6:00 مساء - قنوات SSC HD السعودية.

ضمك ضد التعاون 6:00 مساء - قنوات SSC HD السعودية.

الاتحاد ضد الشباب 9:00 مساء - قنوات SSC HD السعودية.

كأس آسيا تحت 23 عامًا

أوزبكستان ضد السعودية 5:00 مساء - قنوات SSC HD السعودية.

العراق ضد فيتنام 8:30 مساء - العراقية الرياضية.

الدوري الإفريقي لكرة السلة

سيتي أويلرز ضد نادي بانجي 5:00 مساء

الأهلي بني غازي ضد الاهلي 8:00 مساء



الدوري الإيطالي

فزوزينوني ضد ساليرنيتانا 9:45 مساء

الدوري الألماني

بوخوم ضد هوفنهايم 9:30 مساء

الدوري الفرنسي

مونبيليه ضد نانت 10:00 مساء

الدوري البرتغالي

جل فيسنتي ضد أروكا 10:15 مساء

الدوري الإماراتي

بني ياس ضد حتا 5:05 مساء - قنوات أبو ظبي الرياضية.

النصر الإماراتي ضد اتحاد كلباء 5:05 مساء - قنوات أبو ظبي الرياضية.

نادي الإمارات ضد الوحدة 7:45 مساء - قنوات أبو ظبي الرياضية.

الوصل ضد الجزيرة 7:45 مساء - قنوات أبو ظبي الرياضية.