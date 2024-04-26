سيول جارفة وأتربة، تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس اليوم الجمعة 26 أبريل 2024، مؤكدة أن طقس اليوم يشهد أمطارًا تصل إلى حد السيول في بعض المناطق.

وقالت هيئة الأرصاد إن طقس اليوم الجمعة يشهد انخفاضًا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من (4:3) درجات على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.



وتوقعت أن يشهد اليوم سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وجنوب البلاد قد تصل إلى حد السيول على بعض المناطق.

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وأوضحت أن المناطق التي تشهد أمطارًا خفيفة هي مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري ومدن القناة تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى.



كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء والوادي الجديد.



وأشارت إلى أن درجة الحرارة العظمى اليوم على القاهرة الكبرى 29 درجة وجنوب الصعيد 39 درجة .

وبالنسبة لحالة البحرين لفتت الأرصاد الجوية إلى أن البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الأمواج “1.5: 2” متر مع رياح شمالية غربية.

أما حالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الأمواج “1.5: 2” متر مع رياح شمالية غربية.



أعلنت هيئة الارصاد الجوية حالة الطقس اليوم الجمعة حيث من المتوقع أن يكون يسود طقس مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية الغربية، معتدل على جنوب الصعيد.

ونشرت هيئة الأرصاد بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على مدن ومحافظات مصر، والتي جاءت كالتالي: