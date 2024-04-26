الحوثيون يستهدفون سفينة في خليج عدن ويطلقون صواريخ مجنحة على أهداف في إيلات
قال الحوثيون إنهم استهدفوا السفينة داروين التابعة لشركة (إم.إس.سي) في خليج عدن، الخميس، مع استئناف الجماعة اليمنية هجماتها على السفن التجارية في منطقة البحر الأحمر تضامنًا مع الفلسطينيين في غزة.
وأعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، في خطاب أذاعه التلفزيون، إطلاق عدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة على عدة أهداف في مدينة إيلات الساحلية الإسرائيلية.
وكانت السفينة داروين السادس التي ترفع علم ليبيريا في منطقة الهجوم مبحرة بين مينائي عدن وجيبوتي، وفق بيانات ريفينيتيف.
ولم تتمكن رويترز حتى الآن من التأكد مما إذا كانت تلك هي السفينة داروين التي ذكرها الحوثيون.
ولم تستجب شركة إم.إس.سي ومقرها سويسرا، والتي تدير أكبر خط حاويات في العالم من حيث سعة الأسطول، بعد على طلب للتعليق.
ومنذ نوفمبر، هاجم الحوثيون أكثر من 40 سفينة واحتجزوا إحداها وأغرقوا أخرى.
وهدأت حدة الهجمات في الأسابيع القليلة الماضية مع شن غارات جوية بقيادة الولايات المتحدة والانخفاض الحاد في عدد السفن التجارية التي تمر عبر البحر الأحمر وخليج عدن.
وفي وقت سابق، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن قبطان سفينة أبلغ عن سماع دوي قوي ورؤية ارتطام بالماء وتصاعد للدخان من البحر على بعد نحو 15 ميلًا بحريًّا إلى الجنوب الغربي من ميناء عدن اليمني.
وذكرت الهيئة أن السفينة وطاقمها بخير وأن جهات عسكرية تقدم لها الدعم.
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