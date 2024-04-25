الجمعة 26 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

أخبار الفن اليوم: طرح بوستر جديد لفيلم السرب.. وإليسا تناشد القضاء اللبناني لاسترداد قناتها على يوتيوب

بوستر جديد لفيلم
بوستر جديد لفيلم السرب، فيتو

شهدت الساحة الفنية اليوم الخميس العديد من الأخبار الهامة من أبرزها طرح بوستر جديد لفيلم السرب.

 

وجاءت أهم الأخبار كالتالي: 

 

الحكاية خلصت برجوع الحق، طرح بوستر جديد لفيلم السرب

 

طرحت شركة سينرجي بوستر جديدا لفيلم السرب والذي من المقرر عرضه 1 مايو المقبل.

إليسا تناشد القضاء اللبناني لاسترداد قناتها على يوتيوب

 

ناشدت  الفنانة إليسا القضاء اللبناني للحصول على حقها وإعادة قناتها عبر يوتيوب المستولى عليها من قبل إحدى الشركات دون أي سند بحسب قولها.

 

رامي جمال يحتفي بتصدر ألبومه الجديد تريند يوتيوب


احتفى المطرب رامي جمال بردود الأفعال والمشاهدات التي حققها ألبومه الجديد “خليني أشوفك” بعد مرور 24 ساعة فقط على طرحه.

Advertisements

 

نيكول سابا تهنئ الشعب المصري بعيد تحرير سيناء


هنأت الفنانة اللبنانية نيكول سابا الشعب المصري بعيد تحرير سيناء الذي يوافق اليوم 25 أبريل.

 

كارول سماحة شاعرة وملحنة في ألبومها الجديد

كشفت الفنانة اللبنانية كارول سماحة  تفاصيل ألبومها الجديد المقرر طرحه في موسم صيف 2024، بعد ما تم تأجيله بسبب أحداث غزة الصعبة.

 

اعتذرت عن مدرسة المشاغبين، سميرة أحمد تفتح صندوق ذكرياتها مع إيمان أبو طالب


تواصل الإعلامية إيمان أبو طالب حوارها مع الفنانة الكبيرة سميرة أحمد في الجزء الثاني من اللقاء غدا الجمعة الساعة الثامنة مساءً على شاشة قناة الحياة ببرنامج بالخط العريض.


في عيد التحرير، كيف ظهرت سيناء بالسينما المصرية؟ (صور)

 

 تحتفل مصر اليوم ٢٥ أبريل من كل عام بذكرى تحرير سيناء، بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي منها عام ١٩٨٢، واكتمل التحرير برفع علم مصر على طابا عام ١٩٨٩.

 

راغب علامة يطرح كليب "التقيل تقيل" (فيديو)

طرح النجم راغب علامة، أحدث أغانيه بعنوان "التقيل تقيل"، عبر قناته الرسمية على موقع "اليوتيوب"، وتقوم ببطولة الكليب الممثلة والمخرجة اللبنانية زينة مكي.

 

تجاوزت المليون جنيه، إيرادات فيلم شقو في السينمات أمس

تصدر فيلم شقو بطولة الفنان عمرو يوسف ومحمد ممدوح، إيرادات شباك تذاكر السينما المصرية أمس الخميس، حيث حقق مليون و57 ألف جنيه في دور العرض السينمائي. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فيلم السرب أحمد السقا إليسا الفن اخبار الفن

مواد متعلقة

إليسا تناشد القضاء اللبناني لاسترداد قناتها على يوتيوب
ads

الأكثر قراءة

حكاية تعرض الإعلامي توفيق عكاشة للنصب من عصابة محترفة في الاحتيال على المواطنين

هل يقرر البنك المركزي زيادة جديدة في أسعار الفائدة؟ خبير اقتصادي يجيب (فيديو)

زاهي حواس يفجر قنبلة في وجه إسرائيل بعد هجوم الإعلام العبري عليه (فيديو)

محافظ الكاش تتوقف عن العمل من الآن وحتى هذا التوقيت

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي بعد تطبيق التوقيت الصيفي

رضا البحراوي: عندي 8 عيال آخرهم ريان والعزوة أهم حاجة في حياتي (فيديو)

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على برايتون

مش أول ضحية، النيابة تكشف تفاصيل مروعة عن تجارة الأعضاء بعد العثورعلى جثة طفل شبرا

منوعات

المزيد

ليست صحونا طائرة، قصة صور التقطتها ناسا لـ ثقوب السحاب

نفوق 26 حوتا في أستراليا، وخبراء الحياة البرية يحاولون إنقاذ 140 آخرين

باحث إيطالي يزعم العثور على قبر أفلاطون، فما القصة

الشوكولاتة في خطر، حشرة البق تغزو أشجار الكاكاو في غرب إفريقيا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب، تراجع أسعار المعدن الأصفر اليوم الخميس 25-4-2024 في الأسواق

سعر الريال السعودي مساء اليوم الخميس 25-4-2024 في مصر

تعرف على سعر الدينار الكويتي مساء اليوم الخميس 25-4-2024

اليورو يحافظ على ثباته أمام الجنيه المصري مساء اليوم الخميس 25- 4- 2024

المزيد
ads

انفوجراف

قدم ساعتك 60 دقيقة.. مواقيت الصلاة بالقاهرة الكبرى والمحافظات حسب التوقيت الصيفي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة بالتوقيت الصيفي، اليوم الجمعة 26- 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

أمين الفتوى: لما تسمع الاغاني الوطنية وتبكي هذا إحساس بنعمة الله (فيديو)

معنى يشري نفسه، تفسير محمد سيد طنطاوي للآية 207 من سورة البقرة

المزيد
الجريدة الرسمية