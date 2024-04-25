أخبار الفن اليوم: طرح بوستر جديد لفيلم السرب.. وإليسا تناشد القضاء اللبناني لاسترداد قناتها على يوتيوب
شهدت الساحة الفنية اليوم الخميس العديد من الأخبار الهامة من أبرزها طرح بوستر جديد لفيلم السرب.
وجاءت أهم الأخبار كالتالي:
الحكاية خلصت برجوع الحق، طرح بوستر جديد لفيلم السرب
طرحت شركة سينرجي بوستر جديدا لفيلم السرب والذي من المقرر عرضه 1 مايو المقبل.
إليسا تناشد القضاء اللبناني لاسترداد قناتها على يوتيوب
ناشدت الفنانة إليسا القضاء اللبناني للحصول على حقها وإعادة قناتها عبر يوتيوب المستولى عليها من قبل إحدى الشركات دون أي سند بحسب قولها.
رامي جمال يحتفي بتصدر ألبومه الجديد تريند يوتيوب
احتفى المطرب رامي جمال بردود الأفعال والمشاهدات التي حققها ألبومه الجديد “خليني أشوفك” بعد مرور 24 ساعة فقط على طرحه.
نيكول سابا تهنئ الشعب المصري بعيد تحرير سيناء
هنأت الفنانة اللبنانية نيكول سابا الشعب المصري بعيد تحرير سيناء الذي يوافق اليوم 25 أبريل.
كارول سماحة شاعرة وملحنة في ألبومها الجديد
كشفت الفنانة اللبنانية كارول سماحة تفاصيل ألبومها الجديد المقرر طرحه في موسم صيف 2024، بعد ما تم تأجيله بسبب أحداث غزة الصعبة.
اعتذرت عن مدرسة المشاغبين، سميرة أحمد تفتح صندوق ذكرياتها مع إيمان أبو طالب
تواصل الإعلامية إيمان أبو طالب حوارها مع الفنانة الكبيرة سميرة أحمد في الجزء الثاني من اللقاء غدا الجمعة الساعة الثامنة مساءً على شاشة قناة الحياة ببرنامج بالخط العريض.
في عيد التحرير، كيف ظهرت سيناء بالسينما المصرية؟ (صور)
تحتفل مصر اليوم ٢٥ أبريل من كل عام بذكرى تحرير سيناء، بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي منها عام ١٩٨٢، واكتمل التحرير برفع علم مصر على طابا عام ١٩٨٩.
راغب علامة يطرح كليب "التقيل تقيل" (فيديو)
طرح النجم راغب علامة، أحدث أغانيه بعنوان "التقيل تقيل"، عبر قناته الرسمية على موقع "اليوتيوب"، وتقوم ببطولة الكليب الممثلة والمخرجة اللبنانية زينة مكي.
تجاوزت المليون جنيه، إيرادات فيلم شقو في السينمات أمس
تصدر فيلم شقو بطولة الفنان عمرو يوسف ومحمد ممدوح، إيرادات شباك تذاكر السينما المصرية أمس الخميس، حيث حقق مليون و57 ألف جنيه في دور العرض السينمائي.
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