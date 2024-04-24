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ثقافة وفنون

إليسا في أحدث ظهور من ميامي

إليسا، فيتو
إليسا، فيتو

نشرت الفنانة اللبنانية إليسا صورا جديدة لها من مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية على هامش حفلها الأخير الذي أحيته هناك.

وظهرت إليسا خلال الصور بإطلالة أنيقة من اللون الأسود، وتفاعل معها عدد من جمهورها عبر تويتر بالتعليقات الإيجابية.

وأحيت إليسا مؤخرا سلسلة حفلات في أمريكا  بدأت بمدينة  لوس أنجلوس، ثم ميامي، وسط حضور جماهيري كبير.

ومن ناحية أخرى، كانت إليسا كشفت في وقت سابق تفاصيل عن وجود حبيب في حياتها حاليًّا من خلال الجزء الثالث من خلال الفيلم الوثائقي "It’s Ok" وهو فيلم يستعرض جوانب من حياة المطربة الكبيرة ويعُرض حصريًّا عبر منصة نيتفليكس.  

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وأشارت إليسا إلى أنها على علاقة بحبيبها هذا منذ ٤ أو ٥ سنوات، وتشعر معه بالاستقرار والسعادة وتعتبره ملجأها في الحياة كما أنه دائمًا موجود من أجلها.

 

إليسا في فيلم It’s Ok

يشار إلى أنه عُرض مؤخرًا للمطربة اللبنانية إليسا فيلم وثائقي يسرد تفاصيل شخصية وكواليس وأسرار حول مسيرتها الفنية التي تتخطى 20 عامًا، وذلك بالتعاون مع منصة نتفليكس، وقررت إليسا أن يكون اسم فيلمها الوثائقي “It’s OK”.

 

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