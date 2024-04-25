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ثقافة وفنون

راغب علامة يطرح كليب "التقيل تقيل" (فيديو)

راغب علامة، فيتو
راغب علامة، فيتو

طرح النجم راغب علامة، أحدث أغانيه بعنوان "التقيل تقيل"، عبر قناته الرسمية على موقع "اليوتيوب"، وتقوم ببطولة الكليب الممثلة والمخرجة اللبنانية زينة مكي.

 

وأغنية "التقيل تقيل" من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، وتوزيع أحمد عادل، إخراج فرح علامة

تقول كلمات الأغنية: “التقيل تقيل والقمر معدي، والموضوع جميل وأنا قد التحدي، قلبي ليك قتيل هدي اللعب هدي، ده أنت عايز ألف درس ومش هتبقى قدي”

 

يذكر أن آخر أغنية طرحها راغب علامة في أغسطس الماضي كانت بعنوان "يلا"، كلمات عماد الأبياري، ألحان محمود الخيامي، وتوزيع طارق عبد الجابر، والكليب من إخراج جاد شويري.

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ومؤخرا طرحت شركة "مزيكا" للفنان اللبناني راغب علامة على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، أغنيته الجديدة التي حملت عنوان "فيه كتير حلوين"، وهي أغنية باللهجة المصرية من كلمات عصام شعبان، وألحان عبده سليم، وتوزيع حمدى مهيرى، وصوّر علامة الأغنية على طريقة الفيديو كليب فى اليونان، ودارت فكرتها في إطار جو راقص مليء بالبهجة والألوان المبهرة، وهي إنتاج مشترك بين شركة "مزيكا" للمنتج محمد جابر و"back stage production".

وعبر راغب علامة عن سعادته بتعاونه مع شركة "مزيكا" برئاسة المنتج محسن جابر، مؤكدا أن هذا التعاون أثمر عن نجاحات قديمة بينهما في الماضي.

 أغنية "فيه كتير حلوين"

يذكر أن الفنان راغب علامة احتفل بعيد ميلاده مؤخرا ونشر مقطع من أغنية "فيه كتير حلوين" أثناء الاحتفال، كما نشر أيضا مقطعا آخر بحفله الأخير فى قطر، ولاقى إعجابًا وتفاعلًا كبيرًا بين رواد السوشيال ميديا.

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أحمد حسن احمد حسن راؤول اغنيته الجديدة الفنان راغب علامة المنصات الرقمية المنتج محسن جابر النجم راغب علامة

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