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ثقافة وفنون

رامي جمال يتصدر تريند يوتيوب بـ4 أغاني من ألبومه الجديد (فيديو)

أغنية بيكلموني، فيتو
أغنية بيكلموني، فيتو

تصدر المطرب رامي جمال قائمة تريند الموسيقى بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وذلك من خلال أغاني ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "خليني أشوفك"، والذي طرحه كاملا أمس الخميس. 

أغاني رامي جمال 

وضمت قائمة الأغاني التي تواجدت في تريند يوتيوب كل من "بقول وأكدب"، "بيكلموني"، "أنت مين"، "سوء تفاهم". 

ألبوم رامي جمال الجديد 

وكان النجم رامي جمال قد طرح أحدث ألبوماته الغنائية والذي جاء بعنوان خليني أشوفك والذي ضم 15 أغنية مختلفة، وذلك على موقع الفيديوهات يوتيوب.

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ويضم ألبوم رامي جمال الجديد 15 أغنية متنوعة تعاون خلالها مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين المختلفين.

وتأتي أغاني ألبوم رامي جمال الجديد كالتالي: “خليني أشوفك، بقول وأكدب، بضيع وقت، فستانك أبيض، شاهد الله، أوقات، قلبي خام، عادي أنساك، أنت مين، أهو، سوء تفاهم، قولي أه، ذكريات هوانا، بيكلموني، هنسى أسمك”.

يضم 15 أغنية، طرح ألبوم رامي جمال الجديد "خليني أشوفك"

رامي جمال يروج لألبومه الجديد "خليني أشوفك"

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يضم 15 أغنية، طرح ألبوم رامي جمال الجديد "خليني أشوفك"

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