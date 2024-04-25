اعتذرت عن مدرسة المشاغبين، سميرة أحمد تفتح صندوق ذكرياتها مع إيمان أبو طالب

تواصل الإعلامية إيمان أبو طالب حوارها مع الفنانة الكبيرة سميرة أحمد في الجزء الثاني من اللقاء غدا الجمعة الساعة الثامنة مساءً على شاشة قناة الحياة ببرنامج بالخط العريض.

وفي الجزء الثاني تفتح سميرة أحمد صندوق ذكرياتها وتحكي لأول مرة تفاصيل جديدة عن أعمالها الفنية.



وتتحدث سميرة أحمد عن أقرب الأدوار لشخصيتها الحقيقة، وهو الدور الذي قدمته في مسلسل ماما في القسم، من حيث الجدية والصرامة.

ياسر جلال ومنى زكي

وكما تتحدث عن نجوم الساحة الفنية حاليا، مؤكدة أن الفنان ياسر جلال يستحق النجومية التي وصل إليها، وأن الفنانة منى زكي موهوبة.

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وكشف سميرة أحمد أيضا تفاصيل تقديمها للنجوم كريم عبد العزيز وياسمين عبد العزيز وأحمد زاهر وجيهان فاضل وأحمد فهمي، وغيرهم من الفنانين.



كما حكت بالدموع، تفاصيل علاقتها مع أختها الراحلة الفنانة خيرية أحمد.

مدرسة المشاغبين

وكشفت سميرة أحمد لأول مرة، أنها كانت البطلة الرئيسية لمسرحية مدرسة المشاغبين، قبل أن تقدم اعتذارها وتؤدي الدور بدلا منها الفنانة سهير البابلي.



كما تحدثت عن حياتها الخاصة وتفاصيل رحلة الكفاح مع زوجها المنتج صفوت غطاس، وتمنت العودة للعيش في منطقة الدرب الأحمر، وكشفت عن الأسباب وراء هذه الأمنية.

برنامج بالخط العريض

وتقدم الإعلامية إيمان أبو طالب برنامج بالخط العريض الجمعة من كل أسبوع على شاشة قناة الحياة في تمام الساعة الثامنة مساءً.