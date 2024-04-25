نيكول سابا تهنئ الشعب المصري بعيد تحرير سيناء
هنأت الفنانة اللبنانية نيكول سابا الشعب المصري بعيد تحرير سيناء الذي يوافق اليوم 25 أبريل.
وكتبت نيكول سابا في تدوينة لها عبر حسابها على تويتر: "كل عام ومصر بخير.. عيد تحرير سيناء.
احتفالات عيد تحرير سيناء
ويحيي النجم تامر حسني والنجمة أنغام مساء اليوم الخميس، حفلا غنائيا مميزا بالعاصمة الإدارية احتفالا بذكرى عيد تحرير سيناء والذي يحل اليوم 25 أبريل الجاري.
ومن المقرر أن يقدم النجمان باقة متنوعة من أجمل أغانيهما، والتي يحبها جمهورهما، وكذلك يتضمن الحفل فقرات أخرى مميزة.
حفل تامر حسني وأنغام بالعاصمة الإدارية
وكانت الشركة المنظمة للحفل قد نشرت في وقت سابق البوستر الدعائي لحفل تامر حسني وكتبت: "انتظروا نجم مصر الفنان تامر حسني في احتفالات ذكري تحرير سيناء؛ يوم 25 أبريل بالعاصمة الإدارية الجديدة".
كما نشرت بوستر آخر للفنانة أنغام وعلقت: "انتظروا ليلة استثنائية تحييها صوت مصر أنغام ضمن فعاليات احتفالية ذكري تحرير سيناء؛ يوم 25 أبريل بالعاصمة الإدارية الجديدة".
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