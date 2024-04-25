كارول سماحة شاعرة وملحنة في ألبومها الجديد

كشفت الفنانة اللبنانية كارول سماحة تفاصيل ألبومها الجديد المقرر طرحه في موسم صيف 2024، بعد ما تم تأجيله بسبب أحداث غزة الصعبة.

وأكدت كارول سماحة أنها تشارك في ألبومها الجديد بالكتابة والتلحين بنسبة 60 في المئة من ألبومها الجديد المقرر طرحه قريبا.

وكانت الفنانة اللبنانية كارول سماحة شوقت الجمهور لألبومها الجديد، والذي تعكف على تحضيره في الفترة الحالية.

ونشرت كارول سماحة صورة لها عبر حسابها على تويتر، وعلقت: على حافة شيء ملحمي.. هل أنتم متحمسون مثلي لإصدار الألبوم الجديد؟

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ومؤخرا نشرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة صورة لها برفقة زوجها الدكتور وليد مصطفى وابنتهما عبر حسابها على تويتر.

وظهرت كارول سماحة وهي تستمتع بأجواء شهر رمضان على كورنيش النيل، وعلقت: رمضان في مصر حاجة تانية".

ألبوم كارول سماحة الأخير

وفي وقت سابق، قالت المطربة اللبنانية كارول سماحة: إن أغاني ألبومها الأخير "الألبوم الذهبي"، استغرق العمل فيها 4 سنوات، موضحة: "كنت خايفة جدًّا، خاصة أن الألبوم ليس تجاريًّا ولن يكون له مستمعون في الوقت الحالي، ومش هدفي الترند ولا الفيوز، وسط موجة الأغاني السهلة".

وأضافت كارول سماحة، في تصريحات تليفزيونية: "كنت أبحث عن عمل فني إضافة عمل فني كبير للمكتبة العربية، وعمل فني وطني وعربي، وألبوم يجمع بين شاعر كبير مثل: محمود درويش، وبين صوتي ليكون في مكتبتي الشخصية والمغامرة لم تكن سهلة".

وأوضحت: "الشاعر محمود درويش بحر من الأفكار والشعر والمشاعر سواء الوطنية أو الرومانسية أو مشاعره الوطنية، كما أنني بحب الشعر العربي، ومحمود درويش فكر وقصيدة واحدة أو اثنين ليسوا كفاية للخوض في مشاعر مع الشاعر الراحل".