الخميس 25 أبريل 2024
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ثقافة وفنون

إليسا تناشد القضاء اللبناني لاسترداد قناتها على يوتيوب

إليسا، فيتو
إليسا، فيتو

ناشدت  الفنانة إليسا القضاء اللبناني للحصول على حقها وإعادة قناتها عبر يوتيوب المستولى عليها من قبل إحدى الشركات دون أي سند بحسب قولها.

وكتبت إليسا في تدوينة لها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر: حضرة رئيس مجلس القضاء الأعلى، حضرة مدعي عام التمييز، حضرة رئيس التفتيش القضائي فيكن تخبروا الشعب اللبناني كيف الواحد بيوصل لحقه بهذا البلد لما قناتي على يوتيوب مستولي عليها شركة من دون أي سند.

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أضافت إليسا:  طالع قرار بحقها بتسليمي ياها من القضاء المدني وما ردت واليوم ومن بعد تحقيقات لأسابيع أخذ قرار محامي عام بتسليمي قناتي وتطبيق القانون وأوقف صاحب الشركة لي رفض حتى تنفيذ إشارة المحامي العام، وبسحر ساحر بتتصل غادة عون بالمحقق وبتلزمه يترك صاحب الشركة ويقفل المحضر، حتى من دون ما تتطلع على ملفي! هيدي بأي بلد بتصير، وللحديث تتمة.

 

حفلات إليسا في أمريكا

 

وأحيت إليسا مؤخرا سلسلة حفلات في أمريكا  بدأت بمدينة  لوس أنجلوس، ثم ميامي، وسط حضور جماهيري كبير.

 

ومن ناحية أخرى، كانت إليسا كشفت في وقت سابق تفاصيل عن وجود حبيب في حياتها حاليًّا من خلال الجزء الثالث من خلال الفيلم الوثائقي "It’s Ok" وهو فيلم يستعرض جوانب من حياة المطربة الكبيرة ويعُرض حصريًّا عبر منصة نيتفليكس.  

 

أشارت إليسا إلى أنها على علاقة بحبيبها هذا منذ ٤ أو ٥ سنوات، وتشعر معه بالاستقرار والسعادة وتعتبره ملجأها في الحياة كما أنه دائمًا موجود من أجلها.

 

إليسا في فيلم It’s Ok

يشار إلى أنه عُرض مؤخرًا للمطربة اللبنانية إليسا فيلم وثائقي يسرد تفاصيل شخصية وكواليس وأسرار حول مسيرتها الفنية التي تتخطى 20 عامًا، وذلك بالتعاون مع منصة نتفليكس، وقررت إليسا أن يكون اسم فيلمها الوثائقي “It’s OK”.
 

 

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