في عيد التحرير، كيف ظهرت سيناء بالسينما المصرية؟ (صور)

تحتفل مصر اليوم ٢٥ أبريل من كل عام بذكرى تحرير سيناء، بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي منها عام ١٩٨٢، واكتمل التحرير برفع علم مصر على طابا عام ١٩٨٩.

وفي ذكرى التحرير الثانية والأربعين نستعرض كيف ظهرت أرض الفيروز في السينما المصرية، وكيف أبرز صناع الفن السابع هذه الأرض المصرية سواء من خلال أفلام دارت أحداثها على أرض سيناء أو أخرى تحدثت عن الحروب التي خاضتها مصر من أجل استعادة أراضيها.

فيلم سمراء سيناء

وتم إنتاج هذا الفيلم عام ١٩٥٩ بعد العدوان الثلاثي على مصر، وهو فيلم تدور أحداثه على أرض سيناء، ويحكي عن قصة حب بين سمرة البدوية ابنة أحد شيوخ قبائل سيناء وعادل مهندس البترول وسط أحداث درامية وصراعات، والفيلم من بطولة يحيى شاهين وكوكا ومحمود المليجي ومن إخراج نيازي مصطفى.

فيلم أغنية على الممر

فيلم أغنية على الممر من إنتاج عام ١٩٧٢، وهو من إخراج على عبد الخالق، وتدور أحداثه حول انقطاع الاتصال بين مجموعة من الجنود في الصحراء ومركز قيادتهم، وتحاول المجموعة النجاة بالرغم من هجمات العدو وقلة الإمدادات، والعمل من بطولة محمود مرسي وصلاح قابيل وصلاح السعدني وأحمد مرعي.

فيلم أبناء الصمت

والفيلم من إنتاج عام ١٩٧٤، ويدور حول تصوير جانب من حرب الاستنزاف مع إسرائيل حتى حرب أكتوبر، وبينما يخوض مجدي حربه على الجبهة، تخوض خطيبته الصحفية حربا شعواء ضد رئيس التحرير النفعي الذي تكتشف معدنه الحقيقي فيما بعد، وهو من إخراج محمد راضى عن قصة وسيناريو مجيد طوبيا وبطولة ميرفت أمين ونور الشريف ومحمود مرسى، محمد صبحى وأحمد زكى ومديحة كامل.

فيلم أسود سيناء

والفيلم من إنتاج عام ١٩٨٤، وتدور أحداثه حول الرقيب فهد والد النقيب منصور قائد إحدى فصائل الصاعقة، حيث يكلف فهد أثناء حرب الاستنزاف بالعبور إلى سيناء لجمع المعلومات عن القيادة العسكرية الإسرائيلية، ويتعرف على الفتاة مريم، بينما يكلف النقيب منصور بمهمة تدمير مقر القيادة الإسرائيلية، والفيلم من إخراج وتأليف فريد فتح الله ومن بطولة شكري سرحان ورغدة.

فيلم إعدام ميت

وتدور أحداث الفيلم حول شاب سيناوي يدعى منصور مساعد الطوبجي يعمل جاسوسًا لدى المخابرات الإسرائيلية، وتوقع به المخابرات المصرية وتستخرج منه المعلومات التي نقلها لإسرائيل وتحكم عليه بالإعدام، وتستغل المخابرات المصرية الشبه الكبير بين منصور وضابط مصري يعدى عز الدين فينتحل شخصية منصور ويواصل هذا العميل التابع للمخابرات المصرية مهمته لكشف سر مفاعل إسرائيل النووي، وتدور معظم أحداث الفيلم في سيناء، والفيلم من إنتاج عام ١٩٨٥، وهو من بطولة محمود عبد العزيز ويحيى الفخرانى وفريد شوقى وليلى علوى وإخراج على عبد الخالق.

فيلم المصلحة

وهو فيلم من إنتاج عام ٢٠١٢، وتدور أحداثه في سيناء حول مطاردة الشرطة لتجار المخدرات، حيث يسعى الضابط (حمزة) للانتقام لأخيه من أحد مهربي المخدرات، فيطلب نقله من قطاع الأمن المركزي إلى إدارة مكافحة المخدرات، أملًا في إلقاء القبض على قاتل شقيقه والثأر له، فيقوم بمراقبة شقيق القاتل وهو تاجر مخدرات كبير، والفيلم من إخراج ساندرا نشأت ومن بطولة أحمد السقا وأحمد عز وحنان ترك وكندة علوش وزينة.

فيلم أسد سيناء

وهو فيلم من إنتاج عام ٢٠١٦، ويحكي الفيلم عن قصة البطل سيد زكريا خليل الذي كان يخدم ضمن سلاح المظلات بالقوات المسلحة المصرية، والذي نجح بمفرده في إيقاف كتيبة اسرائيلية كاملة خلال الحرب بعد استشهاد بقية أفراد الفصيلة التي كان ينتمي إليها، والفيلم من إخراج حسن السيد ومن بطولة عمرو رمزي وحنان يوسف وحمدي الوزير.

فيلم الممر

والفيلم من إنتاج عام ٢٠١٩، وفيلم “الممر” يوثق مرحلة مهمة من تاريخ مصر، وتبدأ من أعقاب نكسة عام 1967، حيث يؤرخ لاستعادة القوات المسلحة المصرية ثقة المواطنين في رجالها، والبدء بتنفيذ عمليات موجهة ضد الإسرائيليين بسيناء، والتي عرفت بـ"حرب الاستنزاف" التي سعت لاستنزاف أي عدو إسرائيلي، وذلك قبل توجيه ضربة قاضية له بحرب أكتوبر 1973.

وهو من إخراج شريف عرفة وبطولة نخبة من النجوم على رأسهم أحمد عز ومحمد فراج، وأحمد رزق، وإياد نصار، وأحمد فلوكس، وهند صبري، أسماء أبو اليزيد.

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