رامي جمال يحتفي بتصدر ألبومه الجديد تريند يوتيوب

احتفى المطرب رامي جمال بردود الأفعال والمشاهدات التي حققها ألبومه الجديد “خليني أشوفك” بعد مرور 24 ساعة فقط على طرحه.

وكتب رامي جمال في تدوينة له عبر حسابه على تويتر: الألبوم كله ترند يوتيوب بفضل الله وحبكم شكرا".

وتصدر المطرب رامي جمال قائمة تريند الموسيقى بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وذلك من خلال أغاني ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "خليني أشوفك"، والذي طرحه كاملا أمس الخميس.

وضمت قائمة الأغاني التي تواجدت في تريند يوتيوب كل من "بقول وأكدب"، "بيكلموني"، "أنت مين"، "سوء تفاهم".

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ألبوم رامي جمال الجديد

وكان رامي جمال قد طرح أحدث ألبوماته الغنائية والذي جاء بعنوان خليني أشوفك والذي ضم 15 أغنية مختلفة، وذلك على موقع الفيديوهات يوتيوب.

ويضم ألبوم رامي جمال الجديد 15 أغنية متنوعة تعاون خلالها مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين المختلفين.

وتأتي أغاني ألبوم رامي جمال الجديد كالتالي: “خليني أشوفك، بقول وأكدب، بضيع وقت، فستانك أبيض، شاهد الله، أوقات، قلبي خام، عادي أنساك، أنت مين، أهو، سوء تفاهم، قولي أه، ذكريات هوانا، بيكلموني، هنسى أسمك”.

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