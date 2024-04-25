تجاوزت المليون جنيه، إيرادات فيلم شقو في السينمات أمس

تصدر فيلم شقو بطولة الفنان عمرو يوسف ومحمد ممدوح، إيرادات شباك تذاكر السينما المصرية أمس الخميس، حيث حقق مليون و57 ألف جنيه في دور العرض السينمائي.

فيلم شقو

وتدور أحداث فيلم "شقو" في إطار أكشن تشويقي حول صديقين خارجين على القانون يقومان بالعديد من الأعمال الإجرامية والمشبوهة بمساعدة شخصيات أخرى.

أبطال فيلم شقو

ويضم الفيلم العديد من الفنانين، منهم: محمد ممدوح، دينا الشربيني، أمينة خليل، عمرو يوسف، يسرا، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي.

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محمد ممدوح وعمرو يوسف وأمينة خليل

يشار إلى أن فيلم شقو هو أول عمل فني يجتمع من خلاله محمد ممدوح وعمرو يوسف وأمينة خليل بعد 6 سنوات من تقديم مسلسل جراند أوتيل، الذي تم عرضه في الماراثون الرمضاني لعام 2016، وحققوا من خلاله نجاحًا جماهيريًّا ساحقًا في العالم العربي.