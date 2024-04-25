الخميس 25 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

الحكاية خلصت برجوع الحق، طرح بوستر جديد لفيلم السرب

فيلم السرب، فيتو
فيلم السرب، فيتو

 فيلم السرب ، طرحت شركة سينرجي بوستر جديدا لفيلم السرب والذي من المقرر عرضه 1 مايو المقبل.

بوستر جديد لفيلم السرب 

ونشرت شركة سينرجي بوستر الفيلم عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” وعلقت قائلة: “الحكاية خلصت برجوع الحق انتظروا أبطال السرب 1 مايو بجميع دور العرض في مصر”.

تدور أحداث فيلم "السرب" حول الضربات الجوية التي تمت وفق تنسيق أمني ومعلوماتي بين مصر وليبيا، للرد على مقتل 21 مواطنا مصريا قبطيا على يد التنظيم الإرهابي داعش في درنة بليبيا.

Advertisements

فيلم "السرب" بطولة أحمد السقا، منى زكي، قصي خولي، شريف منير، دياب، ومجموعة من ضيوف الشرف منهم آسر ياسين ومحمود عبد المغني وكريم فهمي وأحمد حاتم، ومن تأليف عمر عبد الحليم إخراج وأحمد نادر جلال وإنتاج سينرجي.

مسلسل "مليحة"

على جانب آخر، كان دياب شارك في موسم رمضان 2024 بمسلسل "مليحة" تكون من 15 حلقة وعرض في النصف الثاني من الشهر الكريم.

 

وتدور أحداث مسلسل "مليحة" حول أسرة من أصل فلسطيني تعيش في السلوم، ولكن بعد أحداث ليبيا تضطر للعودة مرة أخرى إلى غزة عن طريق مصر، وتواجه العديد من الصعوبات.

 

 مسلسل "مليحة" بطولة دياب، وميرفت أمين، وأشرف زكي، وماجدة زكي، وأمير المصري، وحنان سليمان، وأحمد السعدني، وسارة عبد الرحمن، وعدد من الوجوه الشابة، تأليف رشا عزت الجزار، وإخراج عمرو عرفة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فيلم السرب ابطال فيلم السرب قصة فيلم السرب شركة سينرجي

مواد متعلقة

تعرف على موعد طرح فيلم "السرب" في دور العرض
ads

الأكثر قراءة

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

توقعات بالإعلان عن التعديل الوزاري وعرضه على البرلمان الأسبوع المقبل

الأرصاد الجوية تكشف مناطق سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة

الغيابات تضرب الإسماعيلي قبل مواجهة الأهلي في الدوري الممتاز

1240 جنيها انخفاضا في سعر الجنيه الذهب بالأسواق المحلية

تشكيل الزمالك المتوقع أمام دريمز الغاني بعد عودة زيزو وفتوح

بائعو الأسماك فى الإسكندرية: مش عارفين نبيع بعد مقاطعة المواطنين للشراء

كرة اليد، الأهلي يودع بطولة أفريقيا بالخسارة أمام الترجي التونسي

منوعات

المزيد

باحث إيطالي يزعم العثور على قبر أفلاطون، فما القصة

الشوكولاتة في خطر، حشرة البق تغزو أشجار الكاكاو في غرب إفريقيا

دراسة: تذكر الأشياء على المدى الطويل يؤثر على خلايا الدماغ

دراسة: الذكاء الاصطناعي أكثر تعاطفا من البشر

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 25-4-2024 في الأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الخميس 25-4-2024 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 25-4-2024 في الأسواق

أسعار الخضراوات اليوم الخميس 25-4-2024 في سوق العبور

المزيد
ads

انفوجراف

مع ارتفاع درجات الحرارة.. ننشر أسعار التكييفات في الأسواق (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الشجرة في المنام وعلاقته بطول العمر وسعة الرزق

من سمات وأخلاق الإسلام، تعرف على أهمية التسامح والعفو بالدليل من القرآن والسنة

تفسير حلم هدم المسجد في المنام وعلاقته بزيادة الخلافات الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية