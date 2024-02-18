الإثنين 19 فبراير 2024
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حوادث

مصرع وكيل نيابة فى حادث مرورى، والنائب العام ينعى الفقيد

النيابة العامة،فيتو
النيابة العامة،فيتو

نعى النائب العام المستشار محمد شوقي، عبد الله علي عبد السلام محمد، وكيل النائب العام، الذي وافته المنية إثر حادث سير أليم.

مصرع وكيل نيابة فى حادث مرورى

وأعرب النائب العام باسمه وباسم كافة أعضاء النيابة العامة عن خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بالرحمة ويسكنه فسيح جناته.
 

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وعلى جانب آخر، لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرين فى حادث انقلاب سيارة واشتعال النيران بها على طريق إسكندرية الصحراوى وانتقلت أجهزة الأمن والإسعاف إلى مكان البلاغ.

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 حادث على طريق إسكندرية الصحراوى


تلقت غرفة عمليات المرور بلاغا يفيد بوقوع حادث مرورى ووجود متوفين ومصابين بطريق إسكندرية الصحراوى.

وبالانتقال والفحص تبين اشتعال سيارة عند الكيلو 59 بالطريق الصحراوي “القاهرة - إسكندرية” مما أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة 5 آخرين.

وقام مرفق الإسعاف بنقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة والمصابين لمستشفى لتلقي العلاج اللازم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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النائب العام المستشار محمد شوقي أعضاء النيابة العامة

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