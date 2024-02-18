الأحد 18 فبراير 2024
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حوادث

حصاد 24 ساعة.. تحرير 19779 مخالفة مرورية متنوعة

حملات مرورية،فيتو
حملات مرورية،فيتو

 واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة والصحراوية بمختلف المحافظات.

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 19779 مخالفة مرورية  

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط 19779 مخالفة مرورية متنوعة من بينها  449 مخالفة السير بدون تراخيص، 51 دراجة نارية مخالفة، 12095 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 8  مخالفات موقف عشوائى، 509  مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، 5  مخالفات شروط التراخيص.

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تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية؛  تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وفى سياق آخر، شهدت محافظة الجيزة صباح اليوم الأحد، حادثا مأساويا، حيث لقيت أسرة مكونة من 5 أفراد هم أب وأم وأبناؤهما الثلاثة، مصرعها في حادث انقلاب سيارة ملاكي بمنطقة الصف.. انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتم اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة ونقل الضحايا إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

مصرع أسرة بكاملها فى حادث بالصف

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث سير أعلى الطريق الصحراوي بنطاق مركز شرطة الصف، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف ورجال الشرطة إلى مكتان الحادث، وتبين من خلال المعاينة الأولية، انقلاب سيارة ملاكي كان يستقلها رجل مع زوجته وأبناؤهما الثلاثة، وأسفر الحادث عن مصرع الأسرة بأكملها، وتعامل رجال المرور والأجهزة المختصة مع الموقف وتم إخراج جثامين الضحايا ونقلتها سيارات الإسعاف إلى مشرحة المستشفى، فيما تمكن رجال المرور من تنظيم حركة السير بالطريق بعد أن تسبب الحادث فى ظهور كثافات كبيرة، خصوصا أمام القادمين من مناطق الصف اتجاه مناطق الجنوب.

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المخالفات المرورية الطرق السريعة والصحراوية السير بدون تراخيص لمخالفات المرورية مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول مخالفات شروط التراخيص مخالفة تجاوز السرعة المقررة مخالفة السير بدون تراخيص

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