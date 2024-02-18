الأحد 18 فبراير 2024
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حوادث

حبس 7 عناصر إجرامية بتهمة حيازة أسلحة نارية ومواد مخدرة فى أسوان ودمياط

أسلحة نارية ومواد
أسلحة نارية ومواد مخدرة , فيتو

أمرت النيابة العامة، بحبس 7 عناصر إجرامية 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة أسلحة نارية ومواد مخدرة فى أسوان ودمياط.

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كان قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان– دمياط) واصل توجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.
 

 حيازة أسلحة نارية ومواد مخدرة فى أسوان ودمياط

 

وفى مديرية أمن أسوان؛ ضبط قضيتين  "اتجار" فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (8,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 4 كيلو جرام لمخدر البانجو-كمية لمخدر الشابو - عدد من الأقراص المخدرة بحوزة3 متهمين لأحدهم معلومات جنائية وتنفيذ 790 حكم قضائى متنوع.
 

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وفى مديرية أمن دمياط؛ ضبط4 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية ضُبط خلالهم (7,600كيلو جرام لمخدر الحشيش–8,500 كيلو جرام لمخدر البانجو–6,500كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين- 3فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة 5 متهمين "4 منهم لهم معلومات جنائية" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك  فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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