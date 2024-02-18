مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين فى حادث على طريق إسكندرية الصحراوى (صور)

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرين فى حادث انقلاب سيارة واشتعال النيران بها على طريق إسكندرية الصحراوى وانتقلت أجهزة الأمن والإسعاف إلى مكان البلاغ.

حادث على طريق إسكندرية الصحراوى



تلقت غرفة عمليات المرور بلاغا يفيد بوقوع حادث مرورى ووجود متوفين ومصابين بطريق إسكندرية الصحراوى.

وبالإنتقال والفحص تبين اشتعال سيارة عند الكيلو 59 بالطريق الصحراوي “القاهرة - إسكندرية” مما أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة 5 آخرين.

وقام مرفق الإسعاف بنقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة والمصابين لمستشفى لتلقي العلاج اللازم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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وفى سياق آخر،شهدت محافظة الجيزة صباح اليوم الأحد، حادثا مأساويا، حيث لقيت أسرة مكونة من 5 أفراد هم أب وأم وأبناؤهما الثلاثة، مصرعها في حادث انقلاب سيارة ملاكي بمنطقة الصف.. انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتم اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة ونقل الضحايا إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

مصرع أسرة بكاملها فى حادث بالصف

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث سير أعلى الطريق الصحراوي بنطاق مركز شرطة الصف، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف ورجال الشرطة إلى مكتان الحادث، وتبين من خلال المعاينة الأولية، انقلاب سيارة ملاكي كان يستقلها رجل مع زوجته وأبناؤهما الثلاثة، وقد أسفر الحادث عن مصرع الأسرة بأكملها.. تعامل رجال المرور والأجهزة المختصة مع الموقف وتم إخراج جثامين الضحايا ونقلتها سيارات الإسعاف إلى مشرحة المستشفى، فيما تمكن رجال المرور من تنظيم حركة السير بالطريق بعد أن تسبب الحادث فى ظهور كثافات كبيرة، خصوصا أمام القادمين من مناطق الصف اتجاه مناطق الجنوب.

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