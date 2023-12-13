واصلت وزارة الداخلية، فعاليات المرحلة الرابعة والعشرين من مبادرة كلنا واحد، والتى تم مدها ابتداء من 7 ديسمبر الجاري ولمدة شهر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة.

الداخلية تواصل المرحلة الـ24 من مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع بأسعار مخفضة حتى 7 يناير.

تستهدف المبادرة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة، بنسبة تصل إلى 40 %، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتوفير السلع بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

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وتم التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة فى المبادرة، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال (1513 منفذا، 6 معارض رئيسية، 37 معرضا فرعيا) بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، والموردين من أصحاب الشركات التجارية المشاركة فى المبادرة.

وفي السياق ذاته، تواصل وزارة الداخلية توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة، من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا، وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية، وقوافل السيارات لمنظومة "أمان" التابعة للوزارة.

ويأتي ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين.