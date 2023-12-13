الأربعاء 13 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

رادار المرور يرصد 1420 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة

رادار المرور يرصد
رادار المرور يرصد 1420 مخالفة التحدث فى الهاتف، فيتو

واصلت الإدارة العامة للمرور شن حملاتها لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة والصحراوية والساحلية.

الانتخابات الرئاسية 2024، كبار السن والمرضى وأكبر معمرة والعرائس أبرز المشاهد.. ودور إنساني لافت للقضاة ورجال الشرطة والإسعاف في مساعدة الناخبين (فيديو وصور)

الداخلية تتابع تأمين لجان الاقتراع وتقدم المساعدات لكبار السن وذوي الهمم (صور)

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط العديد من المخالفات المرورية المتنوعة من بينها مخالفة تجاوز السرعة المقررة، والسير بدون ترخيص، قيادة الدراجات النارية بدون خوذة، وموقف عشوائي، ومخالفات شروط التراخيص، و1420 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

Advertisements

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية؛ تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

 

عقوبة مخالفة التحدث في الهاتف المحمول

حدد قانون المرور عقوبات لمخالفة قواعد وآداب المرور للحد من وقوع الحوادث، من أبرزها عقوبة التحدث في الهاتف المحمول، والتي تسبب من مخاطر وكوارث على الطريق أثناء السير.

ونصت المادة 74 مكرر فقرة 5 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008: أنه في حال ارتكاب مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء قيادة السيارة يتم توقيع غرامة مالية تتراوح ما بين 100 إلى 300 جنيه.

كما تضمن القانون، إذا استخدم السائق الهاتف المحمول يدويًّا أثناء القيادة فإنه يدخل ضمن مخالفة الشريحة الثالثة التي يتم من خلالها خصم 3 نقاط حال ارتكابها والحبس مدة لا تزيد على شهر وغرامة مالية لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الادارة العامة للمرور الإنضباط المرورى تجاوز السرعة المقررة قانون ولوائح المرور مخالفة تجاوز السرعة المقررة مخالفات شروط التراخيص مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول

مواد متعلقة

الانتخابات الرئاسية 2024، كبار السن والمرضى وأكبر معمرة والعرائس أبرز المشاهد.. ودور إنساني لافت للقضاة ورجال الشرطة والإسعاف في مساعدة الناخبين (فيديو وصور)

الداخلية تتابع تأمين لجان الاقتراع وتقدم المساعدات لكبار السن وذوي الهمم (صور)

الممثل محمد التاجي يدلى بصوته الانتخابى، ومسيرة حاشدة فى شوارع القاهرة (فيديو وصور)

الفنان مجدي بدر يدلي بصوته الانتخابي في التجمع الخامس (صور)

ضبط 8 قضايا مخدرات وتنفيذ 607 أحكام قضائية متنوعة فى أسوان ودمياط

تحرير 73 ألف مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق السريعة

الأمن العام يضبط 6 عاطلين بحوزتهم كميات من الحشيش والأقراص المخدرة

ضبط تشكيلين عصابيين وصاحب مخزن لسرقتهم سيارات ومدرسة وأبراج ضغط عالى

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة ريال مدريد ويونيون برلين في دوري أبطال أوروبا 2023

رجعهم للمربع صفر، قرار جديد من معتمد جمال ضد ثلاثي الزمالك

بعد تخوف البعض، أستاذة بالجامعة الأمريكية تكشف بالدليل تأثير المقاطعة في الشركات الداعمة لإسرائيل

ميدو يهاجم لاعبي الأهلي قبل مواجهة اتحاد جدة بمونديال الأندية ويتوقع نتيجة المباراة

الانتخابات الرئاسية 2024، الحصر العددي للأصوات بلجنة مركز شرطة كفر الشيخ

الانتخابات الرئاسية 2024، الحصر العددي للأصوات بقسم رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر

الانتخابات الرئاسية 2024، الحصر العددي للأصوات بدائرة قسم دمنهور بمحافظة البحيرة

الانتخابات الرئاسية 2024، الحصر العددي للأصوات بمركز أخميم بمحافظة سوهاج

Advertisements

منوعات

المزيد

طوفان المقاطعة يضرب البراندات، زارا تعتذر وبوما تتراجع وستاربكس تخسر 13 مليار دولار

اعتقال رئيس نادي أنقرة جوجو التركي بعد تعديه على حكم مباراة (فيديو)

حفلة عيد ميلاد في إحدى لجان الانتخابات الرئاسية بأسوان ( فيديو وصور)

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 12-12-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 12-12-2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الثلاثاء 12-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء 12-12-2023

أسعار الألومنيوم في السوق المصري اليوم الثلاثاء 12-12-2023

المزيد

انفوجراف

المنصات الأكثر ترشحًا لجوائز الجولدن جلوب الـ81 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 13 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 13 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 13 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية