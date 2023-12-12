الانتخابات الرئاسية 2024، كبار السن والمرضى وأكبر معمرة والعرائس أبرز المشاهد.. ودور إنساني لافت للقضاة ورجال الشرطة والإسعاف في مساعدة الناخبين (فيديو وصور)

تشهد الانتخابات الرئاسية 2024، إقبالا كثيفا من الناخبين من مختلف طوائف المجتمع والأعمار، وكان من أبرز المظاهر الملفتة للنظر هو حرص كبار السن على المشاركة بكثافة، بالإضافة الى أكبر معمرة والعرائس الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم ،فيما حرص بعض المرضى على الخروج وطلب مساعدة هيئة الإسعاف لنقلهم الى مقار لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.

ونرصد أبرز المشاهد

شاب من ذوي الهمم يضرب المثل بأهمية المشاركة الانتخابية بالبحيرة

حرص ذوو الهمم بالبحيرة رغم ظروفهم الصحية وصعوبة تنقلهم إلا بمساعدة آخرين من ذويهم علي المشاركة بالعرس الديمقراطي، والتمسك بحقهم الدستوري في المشاركة بالانتخابات الرئاسية لاختيار رئيس الجمهورية القادم.

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حرصت مواطنة تجلس على كرسي متحرك على الإدلاء بصوتها بالانتخابات الرئاسية 2024 في لجنة الحميدات التابعة لمركز قنا.





حرص الحاج كمال الرومي صاحب الـ85 عاما بمحافظة البحيرة بشدة على الإدلاء بصوته بإحدى اللجان الانتخابية، وذلك لمساندة الوطن رغم صعوبة حركته، موضحا أن المشاركة تؤكد مدى وطنية الشعب المصري لوطنه ولمصر وذلك للوقوف بجانب الوطن بالوقت الراهن.





عجوز يدلي بصوته بمساندة حفيده بالبحيرة، فيتو

عجوز يدلي بصوته بمساندة حفيده بالبحيرة، فيتو

وشهدت لجان محافظة البحيرة ازدحاما شديدا من قبل المواطنين الذين تواجدوا أمام اللجان منذ الساعات الأولي من الصباح، مؤكدين أهمية وضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

شهدت اللجنة رقم 2 بمدرسة شبين القناطر الرسمية لغات بمحافظة القليوبية، برئاسة المستشار سامح لاشين لافتة إنسانية بخروج قاضي اللجنة، لمساعدة إحدى السيدات من ذوي الاحتياجات الخاصة في الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية، والسماح له بالتصويت خارج اللجنة، مراعاة لحالتها الصحية.

إسعاف سوهاج ينقل مواطنا غير قادر على الحركة

وفى سياق آخر، قدم الدكتور أحمد حسن ابوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج الي الدكتور هاني فؤاد مدير نموذج اسعاف سوهاج وذلك لمساعدة مريض غير قادر علي الحركة ونقله لمقر لجنته الفرعية للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية.

مثمنًا دور هيئة الإسعاف المصرية نموذج سوهاج علي دوره المشرف والدائم الحضور والداعي للفخر دائما فهم رجال المواقف الصعبة مشيدًا بحرص المواطن علي ممارسة حقه الدستوري وواجبه الوطني تجاه بلده مؤكدًا علي فخره واعتزازه بالإقبال الكبير للمواطنين وحرصهم علي الإدلاء بأصواتهم وبما شاهده منذ الساعات الأولى من انطلاق الإستحقاق الرئاسي

مواطن يدلي بصوته على عكاز في لجنة المعهد الدينى بقنا

حرص مواطن على الإدلاء بصوته في لجنة المعهد الدينى متكأ على عكاز للتصويت في الانتخابات الرئاسية2024.

الإسعاف تستجيب لمواطن طلب نقله للإدلاء بصوته

رغم حالته المرضية وصعوبة الخروج من منزله، حرص مريض على الإدلاء بصوته الانتخابي عبر الاتصال بمرفق الإسعاف لمساعدته في تقديم العون له ونقله إلى مقر لجنته الانتخابية في مطروح.

تلقى إسعاف مطروح بلاغا من معتز بالله عبد الفتاح على ٦٥ سنة يسكن خلف حديقة النصر السنوسية، لإسعافه ليتمكن من الوصول إلى لجنة التصويت المسجل بها اسمه بنادي شباب مطروح بجوار قسم شرطة مطروح.

وقال الدكتور مصطفى أشرف مدير إسعاف مطروح إنه على فور تحركت أقرب سيارة إسعاف للمواطن نظرا لحالته الصحية وتم نقله إلى اللجنة ليتمكن من الإدلاء بصوته خلال الانتخابات الرئاسية2024.





فاجأت أعراض الولادة سيدة أثناء إدلائها بصوتها داخل لجنة انتخابية بقرية تزمنت الغربية بمركز بني سويف، مما دعا رئيس اللجنة إلى الاتصال بسيارة الإسعاف لنقلها إلى مستشفى جامعة بني سويف.

أعراض الولادة تفاجئ سيدة خلال الإدلاء بصوتها في الانتخابات ببني سويف

وقال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف: إن مستشفى جامعة بني سويف استقبل "أسماء جمال أحمد" من قرية تزمنت الغربية، وتم دخولها إلى غرفة العمليات بعد أن فاجأتها آلام الولادة داخل لجنة الشهيد حسن زيدان الابتدائية، بعد إدلائها بصوتها فى الانتخابات الرئاسية.

ناخب يدلي بصوته الانتخابي في المطرية قبل التوجه لأداء العمرة

حرص مواطن على الإدلاء بصوته الانتخابي في الانتخابات الرئاسية 2024 بالقاهرة قبل السفر وأداء العمرة.

وأدلى المواطن بصوته الانتخابي في إحدى اللجان الانتخابية بمنطقة المطرية بمحافظة القاهرة.

عروسان يدليان بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية

أدلى عروسان بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية، بمدرسة الأمل بواحة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.

وكان العروسان حددا يوم زفافهما ليتوافق مع أول يوم فى الانتخابات الرئاسية، علي أن تبدأ مراسم العرس بملابس الزفاف عقب الإدلاء بصوتيهما فى لجنتهما، وسط احتفالات كبيرة من الحضور والمشاركين فى العرس الانتخابي.

وشهدت اللجنة التى أدلى فيها العرسان بصوتيهما مشاركة واسعة من قبل أهالى وأصدقاء العروسين، الذين عبروا عن فرحتهم الكبيرة بأن يتحول حفل الزفاف إلى مناسبتين سعيدتين فى آن واحد، فيما حرص الكثير على التقاط الصور مع العروسين.

أكبر معمرة بلغت ١٢٠ عامًا، فيتو

أكبر معمرة

أكبر معمرة في الفيوم، أصرت على الانتقال إلى لجنتها لادلاء بصوتهما فى لانتخابات الرئاسية 2024، بمساعدة أحفادها إلى مقر لجنتها رقم 1 بقرية عتامنة الجعافرة التابعة لمركز إطسا بحافظة الفيوم.

الحاجة فتحية سعيد محمد وهيب من مواليد 1903، وتبلغ من العمر 120، ولها 90 حفيدًا، وما زالت ذاكرتها تحفظ أحداث الحكام من أسرة محمد علي وثورة 1919، وأيام عبد الناصر والسادات وتحب الحكام من الخلفية العسكرية لأنها تحب الجيش والشرطة، وأصرت على المشاركة في الانتخابات لأنها تعرف ما يدور من أحداث في مصر.

لحظة بلحظة، المصريون يصوتون في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية 2024

انتخابات الرئاسة 2024، فتحت اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية أبوابها في التاسعة صباحا، ثالث أيام الانتخابات الرئاسية، واليوم الأخير.

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ويمكن للمواطنين التعرف على أماكن لجانهم وعناوينها في الانتخابات الرئاسية 2024 عبر هذا الرابط.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن رقم تلقي الشكاوى والاستفسارات فيما يتعلق بالتصويت والعملية الانتخابية، وذلك على رقم 19826.

كما حسمت الهيئة الوطنية للانتخابات موقف بعض الاستفسارات ومنها:

عدم جواز إدلاء الناخب في لجنة الوافدين طالما أنه موجود في محافظته

يحق لأي مواطن يحمل بطاقة رقم قومي حتى لو منتهية الإدلاء بصوته

نفاد بطاقات الاقتراع ببعض اللجان وتصويت 45% من قاعدة بيانات الناخبين

قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن هناك كثافة عالية وإقبالا من الناخبين على المشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم، مؤكدا أن هناك بعض اللجان الفرعية نفدت بها بطاقات الاقتراع، وتم إرسال عدد جديد من البطاقات الانتخابية لتلك اللجان لاستئناف عملية التصويت.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي للهيئة لمتابعة عملية التصويت، أن 45% من المقيدين بقاعدة بيانات الهيئة أدلوا بأصواتهم في الانتخابات.

ورصدت فيتو خلال اليوم الثاني لـ انتخابات الرئاسة 2024 عددا من اللقطات الخاصة، ومنها:

ظهور الرضع في ثاني أيام انتخابات الرئاسة 2024 بشبرا الخيمة (صور)

الإسعاف تستجيب لمواطن طلب نقله للإدلاء بصوته الانتخابي في مطروح (صور)

طوابير لكبار السن أمام اللجان في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية بكفر الشيخ (صور)

طلاب مدرسة الراهبات في الأقصر يشاركون المواطنين فرحتهم بالانتخابات الرئاسية (صور)

طلاب جامعة الأزهر يتصدرون المشهد الانتخابي بلجان مدينة نصر (فيديو وصور)

30 صورة ترصد زحام الناخبين أمام اللجان في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024

أغاني ورقص بالأعلام، احتفالات المصريين أمام اللجان الانتخابية بالجيزة (فيديو وصور)

مسيرة بالطبل البلدي لأهالي أسيوط لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات (فيديو)

مسن بكرسي متحرك يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 بالجيزة

في لفتة إنسانية، كفيف مسن يصر على الإدلاء بصوته في الانتخابات (فيديو)

قوات التأمين في قصر الدوبارة تساعد مسنة في التصويت بالانتخابات الرئاسية (صور)

ذوو الهمم وكبار السن يتصدرون المشهد أمام لجان الانتخابات الرئاسية في الخصوص (صور)

حضور طاغ للأطفال بالانتخابات الرئاسية (فيديو وصور)

بالزغاريد، مسنة تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية بلجنة قصر الدوبارة (فيديو)

بالجلباب والعصا، طوابير أمام لجان الانتخابات الرئاسية في أبو تشت بقنا (صور)



