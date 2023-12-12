الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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حوادث

الأمن العام يضبط 6 عاطلين بحوزتهم كميات من الحشيش والأقراص المخدرة

الامن العام يضبط
الامن العام يضبط 6 عاطلين بحوزتهم بحوزتهم كميات من الحشيش

 واصل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بالتنسيق مع مديريات أمن (المنوفية، الأقصر، الدقهلية) جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

 

سقوط عاطل بحوزة مخدر البودر فى مطروح قبل ترويجه

ضبط 175 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عاطل بالإسكندرية


 

مديرية أمن المنوفية

 ضبط (عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا).. وبحوزته (3,600 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الهيروين - كمية من الأقراص المخدرة - بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش – 2 خزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").
مديرية أمن الأقصر
  
ضبط (عاطلين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة مركز شرطة القرنة).. وبحوزتهما (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 1,500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 2 فرد محلى وطلقتين).

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ضبط تشكيلين عصابيين وصاحب مخزن لسرقتهم سيارات ومدرسة وأبراج ضغط عالى

سقوط عاطل بحوزة مخدر البودر فى مطروح قبل ترويجه

مديرية أمن الدقهلية
 

و ضبط (3 عاطلين – لهم معلومات جنائية).. وبحوزتهم (3 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية من مخدر الحشيش - كمية من مخدر الهيروين - فرد محلى وطلقتين – 2 سلاح أبيض "مطواة – سكين").
 

و بمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

 

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العناصر الاجرامية قطاع الأمن العام مديرية أمن المنوفية مديرية أمن الدقهلية

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