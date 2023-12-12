الأمن العام يضبط 6 عاطلين بحوزتهم كميات من الحشيش والأقراص المخدرة

واصل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بالتنسيق مع مديريات أمن (المنوفية، الأقصر، الدقهلية) جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.





مديرية أمن المنوفية



ضبط (عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا).. وبحوزته (3,600 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الهيروين - كمية من الأقراص المخدرة - بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش – 2 خزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").

مديرية أمن الأقصر



ضبط (عاطلين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة مركز شرطة القرنة).. وبحوزتهما (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 1,500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 2 فرد محلى وطلقتين).

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مديرية أمن الدقهلية



و ضبط (3 عاطلين – لهم معلومات جنائية).. وبحوزتهم (3 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية من مخدر الحشيش - كمية من مخدر الهيروين - فرد محلى وطلقتين – 2 سلاح أبيض "مطواة – سكين").



و بمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



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