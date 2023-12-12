الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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حوادث

سقوط عاطل بحوزة مخدر البودر فى مطروح قبل ترويجه

سقوط عاطل بحوزة كمية
سقوط عاطل بحوزة كمية من مخدر البودر فى مطروح، فيتو

ضبطت  الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، كمية لمخدر البودر "الحشيش الإصطناعى" بحوزة عاطل بمطروح بقصد الإتجار

 

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رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بمخدر البودر "الحشيش الإصطناعى"وترويجه على عملائه مُتخذًا من دائرة قسم شرطة مطروح بمطروح مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
 

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم.. وبحوزته (5 أكياس لمخدر البودر "الحشيش الإصطناعى" وزنت 5 كيلو جرام). 
 

و بمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات ووتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (5,000,000 جنيه تقريبًا) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

 

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