الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

إسبانيا تعلن إنقاذ 168 مهاجرا غير شرعي

الهجرة غير الشرعية،
الهجرة غير الشرعية، فيتو

أعلن مركز تنسيق الطوارئ والأمن في منطقة تينيريفي، إنقاذ 168 مهاجرا على متن قاربين تم العثور عليهم قبالة جزيرة تينيريفي، إحدى جزر الكناري في إسبانيا.

 

وبحسب بيان السلطات: "منذ أمس، تم العثور على 169 مهاجرا على متن قاربين قبالة ساحل تينيريفي. واعترضت خدمة الإنقاذ أحدهما وعلى متنه 25 شخصا ونقلتهم إلى رصيف لوس كريستيانوس. ووصل قارب آخر يحمل 144 مهاجرا إلى بلايا ديل كاميسون، في أرونا".

 

وبحسب الخدمة فإن أحد ركاب القارب الثاني توفي. وتم نقل 18 آخرين إلى المستشفى.

 

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وتحاول مجموعات كبيرة من المهاجرين بانتظام عبور الحدود الجنوبية والجزر لإسبانيا.

 

وأفادت وزارة الداخلية الإسبانية، منتصف نوفمبر الماضي، أن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى البلاد منذ بداية عام 2023 بلغ 46862 شخصا، وهو ما يزيد بنسبة 62% عن نفس الفترة من العام الماضي، حيث وصل 32436 شخصا إلى جزر الكناري وحدها، وهو ما يزيد بنسبة 118.1% عن أرقام العام الماضي.

 

تعديل قوانين الهجرة والتشديد على تأشيرات الطلاب في أستراليا

في سياق متصل، أعلنت أستراليا أمس الإثنين، أنها ستشدد قواعد منح التأشيرات للطلاب الدوليين والعمال ذوي المهارات المنخفضة، وهو ما قد يخفض عدد المهاجرين الذين تستقبلهم إلى النصف خلال العامين المقبلين في الوقت الذي تتطلع فيه الحكومة إلى إصلاح ما وصفته بأنه نظام هجرة "معطوب".

ويأتي القرار بعد أن كان من المتوقع أن يصل صافي الهجرة إلى ذروته عند مستوى قياسي يبلغ 510 آلاف في الفترة 2022-2023.

وأظهرت البيانات الرسمية أنه من المتوقع أن ينخفض العدد إلى حوالي 250 ألفا في 2024-2025 و2025-2026، وهو ما يتماشى تقريبا مع مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19.

 

استراتيجية الحكومة الأسترالية الجديدة للهجرة

وأفادت وزيرة الشئون الداخلية كلير أونيل في بيان قبل الإصدار الرسمي لاستراتيجية الحكومة الجديدة للهجرة الإثنين بأنه "عملنا على مدار الساعة لتحقيق أفضل توازن في نظام الهجرة الأسترالي".

وأضافت أن الزيادة في صافي الهجرة إلى الخارج في 2022-2023 كانت في الغالب بسبب الطلاب الدوليين.

ورفعت أستراليا أعداد المهاجرين السنوية في العام الماضي لمساعدة الشركات الرئيسية على توظيف عاملين لسد النقص بعد أن أدت جائحة كوفيد-19 إلى تشديد الرقابة على الحدود وأبقى الطلاب والعمال الأجانب خارج البلاد لمدة عامين تقريبا.

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