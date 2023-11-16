الخميس 16 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

القضاء البريطاني يرفض خطة الحكومة بترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا

بريطانيا، فيتو
بريطانيا، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية  اليوم الخميس، أن المحكمة العليا في بريطانيا رفضت خطة الحكومة باستبعاد المهاجرين غير النظاميين إلى رواندا ورئيس الحكومة ريشي سوناك أعلن  قبوله واحترامه لقرار المحكمة.


خطة ترحيل طالبي اللجوء في بريطانيا إلى روندا 


وفي وقت سابق كشفت الحكومة البريطانية عن خطة لتهجير  لطالبي اللجواء إلى المملكة المتحدة إلى روندا، مقابل مساعدات مالية كبيرة للدولة الإفريقية.
وتقضي الخطة التجريبية التي تبلغ مدتها خمس سنوات بإرسال بعض طالبي اللجوء إلى رواندا لتقديم طلباتهم هناك.

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وقد يمنح هؤلاء الأشخاص إقامة دائمة كلاجئين في رواندا. وإذا لم يحصلوا على هذا النوع من الإقامة، فبإمكانهم التقدم بطلب للاستقرار هناك اعتمادًا على أسباب مختلفة، أو يمكنهم السعي للجوء في "دولة ثالثة آمنة".

تستهدف هذه السياسة في الغالب الأشخاص الشبان العزاب الذين يصلون إلى المملكة المتحدة عبر ما تصفه الحكومة بـ"طرق غير شرعية وخطرة أو غير ضرورية"، كركوب القوارب الصغيرة أو الاختباء داخل شاحنات.


فشل خطة بريطانيا لترحيل اللاجئين

 

وقال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق  بوريس جونسون إن "أي شخص يدخل المملكة المتحدة بصورة غير شرعية" بعد الأول من يناير يمكن إرساله بدون قيود على الأعداد.

وكان من المقرر في الأصل أن يتم نقل 37 شخصًا على متن رحلة، لكن الطعون القانونية قللت ذلك العدد إلى حوالي سبعة قبل أن يتم إلغاء الرحلة.

وبموجب الاتفاق بين البلدين، بمقدور رواندا أيضًا أن تطلب من المملكة المتحدة استيعاب بعض من اللاجئين لديها الأكثر عرضة للضرر. وتقول رواندا إن هذا سيكون فقط لبعض الحالات.


ويشكك المنتقدون للسياسة فيما إذا كانت رواندا وجهة "آمنة"، ويذهبون إلى القول بأن الخطة تنتهك الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان.

ونتيجة لذلك، فإن بعض الأفراد استبعدوا بالفعل من الرحلة. لكن محاولة أخيرة لمنع الرحلة كليا رُفضت من جانب القضاء البريطاني.

غير أن الرحلة تم إيقافها بعد تدخل من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وهذه المحكمة ليست هيئة تابعة للاتحاد الأوروبي ولكنها جزء من مجلس أوروبا، الذي لا يزال يعتبر المملكة المتحدة عضوًا فيه.

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بريطانيا رواندا ريشي سوناك ترحيل طالبي اللجوء في بريطانيا إلى روندا المملكة المتحدة

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