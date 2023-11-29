الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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اقتصاد

الملابس الجاهزة تنظم ورش عمل للتوعية بقضايا الاتجار بالبشر

ورش عمل للتوعية بقضايا
ورش عمل للتوعية بقضايا الاتجار بالبشر،فيتو

نظمت غرفة صناعة الملابس  الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية ورش عمل  لتوعية العاملين بالقطاع  وأصحاب المصانع  بقضايا  وصور  وماهية الاتجار بالبشر وأسوا اشكال عمل الأطفال والفرقة بين الاتجار بالاشخاص وتهريب المهاجرين  والعمل الجبري. 

 ويأتى تنظيم الندوة بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة  ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وكذلك منظمة العمل الدولية. 

 

ويأتي تنظيم تلك الورش في إطار تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال  ودعم الأسرة في مصر 2025 والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في مصر.

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 و تتناول الورش التعريف بالتشريعات الدولية والوطنية ذات الصلة وتمكين اصحاب الاعمال من عدم الانخراط في تلك القضايا وعواقب تلك الجرائم وحقوق والتزامات أصحاب العمل  و معايير العمل الدولية  و اعداد خطة عمل للتعامل مع تلك الحالات  و كيفية الاتصال والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية الاخري للابلاغ عن  حالات العمل الجبري والاتجار بالبشر للسلطات الوطنية.

وزير العمل ومدير العمل الدولية ترأسا الاجتماع الثلاثي لقطاع الملابس الجاهزة

وترأس حسن شحاتة وزير العمل، وإريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية في مصر وإريتريا،،بالقاهرة، الاجتماع الثلاثي الثاني لقطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات، بمشاركة ممثلي منظمة العمل الدولية وأصحاب العمل والعمال، ويأتي الإجتماع تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتفعيل  الحوار الاجتماعي في مجال العمل، وجهود الدولة للنهوض بقطاع صناعة الغزل والنسيج في مصر.  

وأوضح وزير العمل على أن الدولة المصرية حريصة على التعاون مع منظمة العمل الدولية في كافة البرامج والأنشطة والأهداف المشتركة،وانه جاء ليستمع إلى كافة الأطراف عن التحديات ومناقشة طرق مواجهتها.

وقال الوزير أن مصر ملتزمة بمعايير العمل الدولية وحريصة على تطابقها مع التشريعات الوطنية أو المحلية بهدف تحقيق التوازن في علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية،وصناعة ثقافة "العمل الأفضل"،و بيئة لائقة يرتفع معها الإنتاج، وتتحقق التنمية المنشودة،في إطار ترسيخ مبادئ الحوار المجتمعي،والحقوق والواجبات والحريات النقابية.

وقال إن هذا  اللقاء  يأتي في إطار متابعة تنفيذ "مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر "،الذي يتم تنفيذه مع منظمة العمل الدولية،ويضم في محاوره برنامج "العمل الأفضل في مصر"،المعني بتمكين المنشآت العاملة في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة،والإستفادة بشكل أفضل من فرص توسع الأعمال التجارية بفضل تحسن علاقات العمل ومستويات الامتثال الأفضل لمعايير العمل الدولية وقوانين العمل الوطنية.

ختام فعاليات برنامج ما قبل احتضان صناعة الملابس الجاهزة المستدامة

رئيس غرفة صناعة الملابس والسفير التركي يفتتحان المعرض الدولي للأقمشة

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غرفة صناعة الملابس إتحاد الصناعات الملابس الجاهزة الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ لشكال عمل الاطفال

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