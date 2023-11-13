إنقاذ 26 ولا يزال 31 مفقودين، غرق قارب مهاجرين جنوب غرب اليمن

أعلنت قوات خفر السواحل اليمنية، الأحد، أن قاربًا يحمل مهاجرين غير شرعيين من القرن الإفريقي، غرق قبالة سواحل ميناء "‫المخا" جنوب غرب اليمن، على ساحل البحر الأحمر.

وأوضحت في بيان، أنها أنقذت 26 مهاجرًا من 57، بينهم نساء، كانوا على متن القارب، فيما لا يزال 31 في عداد المفقودين.

وأرجع مصدر في خفر السواحل أسباب غرق القارب إلى الرياح العاتية، وفقدان الربان السيطرة عليه وسط الأمواج المتلاطمة، ما أدى إلى سقوط جميع الركاب في البحر، مشيرا إلى أن عمليات البحث والإنقاذ ما زالت مستمرة حتى الآن.

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دوريات إضافية وغواصين

وقد سارع خفر السواحل بإرسال دوريات إضافية وغواصين إلى موقع الحادث، وتقديم الرعاية الطبية للناجين.

وفي الآونة الأخيرة، ازدادت حوادث غرق قوارب الصيد وتهريب المهاجرين لا سيما قبالة الساحل الغربي لليمن، حيث لقي عشرات الصيادين والمهاجرين حتفهم بسبب سوء الأحوال الجوية والمخاطر التي يتعرض لها هؤلاء.

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