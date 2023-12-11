الإثنين 11 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

بعد وصول العدد لـ 510 آلاف، أستراليا: تعديل قوانين الهجرة والتشديد على تأشيرات الطلاب

مطار في أستراليا،
مطار في أستراليا، فيتو

أعلنت أستراليا أنها ستشدد قواعد منح التأشيرات للطلاب الدوليين والعمال ذوي المهارات المنخفضة، وهو ما قد يخفض عدد المهاجرين الذين تستقبلهم إلى النصف خلال العامين المقبلين في الوقت الذي تتطلع فيه الحكومة إلى إصلاح ما وصفته بأنه نظام هجرة "معطوب".

ويأتي القرار بعد أن كان من المتوقع أن يصل صافي الهجرة إلى ذروته عند مستوى قياسي يبلغ 510 آلاف في الفترة 2022-2023.

وأظهرت البيانات الرسمية أنه من المتوقع أن ينخفض العدد إلى حوالي 250 ألفا في 2024-2025 و2025-2026، وهو ما يتماشى تقريبا مع مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19.

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استراتيجية الحكومة الجديدة للهجرة

وأفادت وزيرة الشئون الداخلية كلير أونيل في بيان قبل الإصدار الرسمي لاستراتيجية الحكومة الجديدة للهجرة الإثنين بأنه "عملنا على مدار الساعة لتحقيق أفضل توازن في نظام الهجرة الأسترالي".

وأضافت أن الزيادة في صافي الهجرة إلى الخارج في 2022-2023 كانت في الغالب بسبب الطلاب الدوليين.

ورفعت أستراليا أعداد المهاجرين السنوية في العام الماضي لمساعدة الشركات الرئيسية على توظيف عاملين لسد النقص بعد أن أدت جائحة كوفيد-19 إلى تشديد الرقابة على الحدود وأبقى الطلاب والعمال الأجانب خارج البلاد لمدة عامين تقريبا.

سياسات جديدة

 قال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي في مطلع الأسبوع إن أعداد المهاجرين في أستراليا بحاجة إلى العودة إلى "مستوى مستدام"، مضيفا أن "النظام معطوب".

 بموجب السياسات الجديدة، سيحتاج الطلاب الدوليون إلى درجات أعلى في اختبارات اللغة الإنجليزية.

ستنهي أيضا الترتيبات التي تسمح للطلاب بإطالة إقامتهم في أستراليا.

 سيتم إعداد تأشيرة متخصصة جديدة للعمال ذوي المهارات العالية مع تقليل وقت المعالجة إلى أسبوع واحد، مما يساعد الشركات على توظيف كبار المهاجرين وسط منافسة شديدة مع الاقتصادات المتقدمة الأخرى.

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أستراليا قواعد منح التأشيرات عدد المهاجرين وزيرة الشؤون الداخلية وزيرة الشؤون الداخلية كلير أونيل رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي

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