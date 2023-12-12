الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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حوادث

رئيس محكمة استئناف القاهرة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية (صور)

رئيس محكمة الاستئناف،
رئيس محكمة الاستئناف، فيتو

 أدلى المستشار محمد عامر جادو رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى، بصوته في الانتخابات الرئاسية، صباح اليوم، وذلك أمام مقر لجنة الاقتراع الفرعية الكائنة بمدرسة صلاح الدين الرسمية بمنطقة التجمع الخامس.


وأكد المستشار محمد عامر جادو – في تصريح له عقب الاقتراع – أهمية المشاركة في العملية الانتخابية، باعتبار أنها تمثل حقا دستوريا أصيلا، مُثمنا في هذا الصدد وعي المصريين وحرصهم على المشاركة الواسعة في الانتخابات على نحو مُشرف.

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وأعرب رئيس محكمة استئناف القاهرة عن تقديره البالغ للجهود الكبيرة التي يبذلها القضاة المشاركون في الإشراف على العملية الانتخابية، والدور الذي اضطلعت به الهيئة الوطنية للانتخابات في الإعداد والإشراف على الانتخابات، مشيرا إلى أن الإشراف القضائي على الاستحقاقات الانتخابية، يمثل ضمانة قوية لنزاهة الانتخابات وشفافيتها.

 

وتزاحم المواطنين أمام المقار الانتخابية بمدرسة أبو الفرج فى بولاق أبو العلا، المدرسة المتكاملة فى مدينتى، ولجان التجمع الخامس سيزا نبراوى،  ومدرسة ابن النفيس فى مدينة نصر.

كما تزاحم المواطنين أمام لجنة الانتخابية بمدرسة نبوية موسى بمدينة نصر، ومدرسة السلام الابتدائية بمدينة السلام، ومدرسة عابدين بدائرة قسم عابدين.

 

 

كما احتشد المواطنين أمام مدرسة الشهيد أحمد أبو العينين بمدينة الرحاب ومدرسة محمد أمين الراعى بمنطقة البساتين.

وتواصل أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة جهودها لتأمين المواطنين لإدلاء بأصواتهم.

 

 

الانتخابات الرئاسية 2024

 كما شهدت لجان الانتخابات الرئاسية 2024، بـ محافظتي القاهرة والجيزة إقبالا كثيفا من قبل الناخبين للإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام الاقتراع بالانتخابات الرئاسية 2024، والتي تستمر على مدار ثلاثة أيام متتالية داخل 11 ألفا و631 لجنة فرعية.

 إدلاء الناخبين بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024

وشهدت لجان محافظتي القاهرة والجيزة حشودا كبيرة من قبل السيدات والأطفال والشباب وكبار السن أمام اللجان الانتخابية بالساعات الأولى لبدء العملية الانتخابية.

 

 

 

 

لحظة بلحظة، المصريون يصوتون في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية 2024 

انتخابات الرئاسة 2024، فتحت اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية أبوابها في التاسعة صباحا، ثالث أيام الانتخابات الرئاسية، واليوم الأخير. 

 ويمكن للمواطنين التعرف على أماكن لجانهم وعناوينها في الانتخابات الرئاسية 2024 عبر هذا الرابط.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن رقم تلقي الشكاوى والاستفسارات فيما يتعلق بالتصويت والعملية الانتخابية، وذلك على رقم 19826. 

 

 

 

كما حسمت الهيئة الوطنية للانتخابات موقف بعض الاستفسارات ومنها:

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عدم جواز إدلاء الناخب في لجنة الوافدين طالما أنه موجود في محافظته

يحق لأي مواطن يحمل بطاقة رقم قومي حتى لو منتهية الإدلاء بصوته

 

 

 

نفاد بطاقات الاقتراع ببعض اللجان وتصويت 45% من قاعدة بيانات الناخبين

قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن هناك كثافة عالية وإقبالا من الناخبين على المشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم، مؤكدا أن هناك بعض اللجان الفرعية نفدت بها بطاقات الاقتراع، وتم إرسال عدد جديد من البطاقات الانتخابية لتلك اللجان لاستئناف عملية التصويت. 

وأضاف خلال مؤتمر صحفي للهيئة لمتابعة عملية التصويت، أن 45% من المقيدين بقاعدة بيانات الهيئة أدلوا بأصواتهم في الانتخابات. 

 

ورصدت فيتو خلال اليوم الثاني لـ انتخابات الرئاسة 2024 عددا من اللقطات الخاصة، ومنها: 

ظهور الرضع في ثاني أيام انتخابات الرئاسة 2024 بشبرا الخيمة (صور)

 

الإسعاف تستجيب لمواطن طلب نقله للإدلاء بصوته الانتخابي في مطروح (صور)

 

طوابير لكبار السن أمام اللجان في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية بكفر الشيخ (صور)

 

طلاب مدرسة الراهبات في الأقصر يشاركون المواطنين فرحتهم بالانتخابات الرئاسية (صور)

 

طلاب جامعة الأزهر يتصدرون المشهد الانتخابي بلجان مدينة نصر (فيديو وصور)

 

30 صورة ترصد زحام الناخبين أمام اللجان في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024

 

أغاني ورقص بالأعلام، احتفالات المصريين أمام اللجان الانتخابية بالجيزة (فيديو وصور)

 

 مسيرة بالطبل البلدي لأهالي أسيوط لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات (فيديو)

 

 

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