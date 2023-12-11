الإثنين 11 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

طوابير لكبار السن أمام اللجان في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية بكفر الشيخ (صور)

كبار السن يدلون بأصواتهم
كبار السن يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية،فيتو

شهدت عدد من اللجان الانتخابية بقري محافظة كفر الشيخ توافد كبار السن من الرجال ومن السيدات للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، فيما يبلغ عدد الناخبين بكفر الشيخ مليوني و339 ألفا و800 ناخب  بالانتخابات الرئاسية موزعين على 14 لجنة عامة، و508 مراكز انتخابية، بـ 524 لجنة فرعية، و5 لجان للوافدين من المحافظات، على مستوى المحافظة.

 كما يشارك 18 مستشفى حكومي، و22 مستشفى خاص، 11 مركزا طبيا، لاستقبال أى حالات طارئة و47 نقطة إسعاف بـ 95 سيارة إسعاف، و43 وحدة إطفاء بنطاق محافظة كفرالشيخ.

Advertisements

وبدأت عملية التصويت في التاسعة صباحًا بحسب قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، وشهدت لجان الانتخابات إقبالًا جيدًا من الناخبين للمشاركة في العملية الانتخابية.

وأضاف  محافظ كفرالشيخ، أن عملية الاقتراع مستقرة ومنتظمة بجميع اللجان على مستوى المحافظة وفتحت فى موعدها.

وقد كثفت قوات الشرطة من تأمينها للجان الانتخابية بجميع الدوائر الانتخابية وانتشرت القوات الخاصة التابعة لقوات الشرطة، أمام البوابات الرئيسية للمقار الانتخابية.

ويخوض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

انتخابات الرئاسة المصرية 2024

وتُجرى الانتخابات داخل 11 ألفًا و631 لجنة فرعية بداخل 9376 مركزًا انتخابيًّا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، تحت إشراف 15 ألف قاضي من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتباشر 14 منظمة دولية أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، حيث بلغ عدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح بهذا الشأن عن تلك المنظمات 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفًا و340 متابعًا لها، بالإضافة إلى متابعة 67 دبلوماسيًّا من 24 سفارة تقدمت بطلبات لمتابعة الانتخابات.

وتضم المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعًا دوليًّا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيًّا وإعلاميًّا لها.

وتباشر غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات والمشكَّلة لمتابعة تصويت المصريين بالداخل في الانتخابات الرئاسية عبر التقنيات المتطورة، لتتمكن من المتابعة البصرية الدقيقة لأماكن التصويت وجاهزيتها على مدار الساعة في معظم اللجان الفرعية للتصويت بالداخل.

انتخابات الرئاسة المصرية
وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن تلك المتابعة ستُسهِم في التدخل مركزيًّا لتذليل أي عقبة قد تطرأ، وكذلك متابعة عملية التصويت وفقًا للضوابط الدستورية والقانونية.  

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات خطوات تصويت الناخبين داخل اللجان الفرعية، حيث تبدأ عملية الاقتراع في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ويثبت ذلك بمحضر إجراءات الجنة نموذج رقم 13 انتخابات رئاسية، وذلك حتى لو لم يحضر من يمثل المرشحين أو أي منهم.

ويتحقق رئيس اللجنة من هوية الناخب بنفسه من واقع بطاقة الرقم القومي، ولو لم تكن سارية، ولا يعتدُّ في إثبات شخصية الناخب إلا ببطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ثابت به الرقم القومي.

كما يتحقق من عدم وجود حبر فسفوري على أي من أصابع الناخب قبل السماح له بالتصويت.

يسجل أمين اللجنة آخر رقمين من الرقم القومي للناخب في الخانة المخصصة بالنموذج رقم 11 انتخابات رئاسية. 
يوقع الناخب بخطه أو بصمته –مرة واحدة– في الخانة المخصَّصة بالنموذج رقم 11 انتخابات رئاسية.

يوقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة لذلك قرين توقيع الناخب.

يتسلم الناخب بطاقة الاقتراع من رئيس اللجنة بعد أن يسلمه بطاقة الرقم القومي الخاصة به.

يدلي الناخب بصوته في كابينة الاقتراع، ثم يضع البطاقة مطوية بنفسه في صندوق الاقتراع، تحت إشراف الموظف الذي يكلفه رئيس اللجنة بذلك.

يتأكد رئيس اللجنة من غمس الناخب إصبعه في الحبر الفسفوري، ويتم رج زجاجة الحبر قبل فتحها.

ويجب ألا يُصب الحبر في غطاء الزجاجة أو أي محتوى آخر.

ويتأكد من رئيس اللجنة من غمس إصبع الناخب حتى العقلة الأولى.

يتم إرشاد الناخب بوضع الإصبع إلى الأعلى في الهواء حتى يجف.

ويتسلم الناخب بطاقة الرقم القومي من رئيس اللجنة بعد غمس إصبعه في الحبر الفسفوري.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الانتخابات الرئاسية 2024 انتخابات الرئاسة 2024 انتخابات الرئاسة المصرية انتخابات مصر الانتخابات الرئاسية في مصر الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 معرفة اللجنة الانتخابية مقر اللجنة الانتخابية الاستعلام عن اللجنة الانتخابية معرفة مقر اللجنة الانتخابية معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومى الهيئة الوطنية للانتخابات الجهات والهيئات القضائية المصرى الديمقراطى الاجتماعى المرشح عبد الفتاح السيسي متابعة الانتخابات الرئاسية قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات

مواد متعلقة

إقبال كثيف من السيدات في ثاني أيام انتخابات الرئاسة ببني سويف (صور)

الأكثر قراءة

محلل سياسي تركي يكشف سلاح المقاومة الجديد، وسر صادم عن الاحتلال في غزة

تراجع أسعار الفراخ البيضاء لأقل مستوى منذ 35 يومًا

محمد سلام يعلق من جديد على أحداث فلسطين بسبب ابنته

الأرصاد تعلن حالة طقس الغد ثالث أيام الانتخابات الرئاسية 2024

كأس العالم للأندية، كولر يحضر مباراة اتحاد جدة وأوكلاند من ملعب المباراة

محمد صلاح يتصدر.. أرقام اللاعبين المرشحين على لقب أفضل لاعب في جوائز الكاف 2023 (انفوجراف)

الجزر يتراجع لـ 5 جنيهات، وهذه أسعار الخضراوات بسوق العبور

الانتخابات الرئاسية 2024، موعد إعلان النتيجة وجولة الإعادة

Advertisements

منوعات

المزيد

يشبه محمد علي كلاي، ملاكم آلي يهدد البشر

ترامب: "نفسي أكون ديكتاتور ليوم واحد"

هدية العريس لعروسه، حقيبة بها 8 كيلو ذهب و6 ملايين ليرة في تركيا

أزمة الطماطم أجبرت إسرائيل على استيراد 1200 طن من الأردن وتركيا في أسبوع

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الاثنين 11-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الاثنين 11-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين 11-12-2023

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح يتصدر.. أرقام اللاعبين المرشحين على لقب أفضل لاعب في جوائز الكاف 2023 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل إطالة الركوع في الصلاة أفضل أم إطالة السجود؟.. الإفتاء ترد

البحوث الإسلامية يطلق حملة "لغتنا حياتنا" لمواجهة محاولات التغريب التي تتعرض لها اللغة العربية

عالم أزهري: المشاركة في الانتخابات واجب شرعي ووطني علمه النبي لأصحابه

المزيد
الجريدة الرسمية