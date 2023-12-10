الأحد 10 ديسمبر 2023
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حوادث

النائب العام يدلي بصوته الانتخابي في العاصمة الإدارية الجديدة

المستشار محمد شوقي
المستشار محمد شوقي النائب العام، فيتو

أدلي المستشار محمد شوقي النائب العام اليوم الأحد بصوته الانتخابي في مقر لجنة بنك فيصل الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة بمحافظة القاهرة في اليوم الأول من انتخابات الرئاسة

حرص المستشار محمد شوقي على التوقيع في كشوف الناخبين، وغمس إصبعه في الحبر الفسفوري عقب وضع ورقة التصويت الخاصة به في الصندوق الانتخابي.

ويخوض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

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وتُجرى الانتخابات داخل 11 ألفًا و631 لجنة فرعية بداخل 9376 مركزًا انتخابيًّا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، تحت إشراف 15 ألفَ قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد.

وتباشر 14 منظمة دولية أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، حيث بلغ عدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح بهذا الشأن عن تلك المنظمات 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفًا و340 متابعًا لها، بالإضافة إلى متابعة 67 دبلوماسيًّا من 24 سفارة تقدمت بطلبات لمتابعة الانتخابات.


وتضم المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعًا دوليًّا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيًّا وإعلاميًّا لها.

وتباشر غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات والمشكَّلة لمتابعة تصويت المصريين بالداخل في الانتخابات الرئاسية عبر التقنيات المتطورة، لتتمكن من المتابعة البصرية الدقيقة لأماكن التصويت وجاهزيتها على مدار الساعة في معظم اللجان الفرعية للتصويت بالداخل.

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن تلك المتابعة ستُسهِم في التدخل مركزيًّا لتذليل أي عقبة قد تطرأ، وكذلك متابعة عملية التصويت وفقًا للضوابط الدستورية والقانونية.
 

 

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المستشار محمد شوقي الهيئات القضائية الجهات والهيئات القضائية الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار محمد شوقي النائب العام بالعاصمة الإدارية الجديدة بنك فيصل الاسلامي

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