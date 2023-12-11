الإسعاف تستجيب لمواطن طلب نقله للإدلاء بصوته الانتخابي في مطروح (صور)

رغم حالته المرضية وصعوبة الخروج من منزله، حرص مريض على الإدلاء بصوته الانتخابي عبر الاتصال بمرفق الإسعاف لمساعدته في تقديم العون له ونقله إلى مقر لجنته الانتخابية في مطروح.

تلقى إسعاف مطروح بلاغا من معتز بالله عبد الفتاح على ٦٥ سنة يسكن خلف حديقة النصر السنوسية، لإسعافه ليتمكن من الوصول إلى لجنة التصويت المسجل بها اسمه بنادي شباب مطروح بجوار قسم شرطة مطروح.

وقال الدكتور مصطفى أشرف مدير إسعاف مطروح إنه على فور تحركت أقرب سيارة إسعاف للمواطن نظرا لحالته الصحية وتم نقله إلى اللجنة ليتمكن من الإدلاء بصوته خلال الانتخابات الرئاسية2024.

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ويخوض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وحددت الهيئة الوطنية يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

كما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم، والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويقوم 15 ألف قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية، بالإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل مصر، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

ورصدت فيتو خلال اليوم الأول من انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024 عددًا من اللقطات الخاصة بمشاركة المواطنين في الانتخابات ومنها: