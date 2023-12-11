طلاب مدرسة الراهبات في الأقصر يشاركون المواطنين فرحتهم بالانتخابات الرئاسية (صور)

شهد محيط إحدى لجان الانتخابات الرئاسية بمحافظة الأقصر بمركز إسنا اصطفاف عدد كبير من طلاب طالبات مدرسة الراهبات الفرنسيسكان التابعة لإدارة إسنا التعليمية جنوب محافظة الأقصر، رافعين أعلام مصر أمام اللجان الإنتخابية خلال إدلاء الناخبين بأصواتهم في ثاني أيام إنتخابات الرئاسة 2024، الذين حرصوا على التواجد منذ الصباح الباكر من اليوم الإثنين، من أجل رسم مستقبل مشرق لهم فى ظل مصر الحديثة وتحت راية قيادتها الحكيمة، ومشاركة المواطنين فرحة الانتخابات الرئاسية 2024.

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وتوافد على لجان الانتخابات بمختلف أرجاء قرى ونجوع مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، عدد كبير من المواطنين، للتأكيد على الواجب الوطنى بالتصويت فى العملية الإنتخابية ودعم الدولة المصرية فى تلك الفترة الهامة من تاريخ مصر.

وعلى صعيد متصل يتابع المستشار مصطفي الهم محافظ الاقصر بشكل مستمر العملية الانتخابية لليوم الثانى على التوالى ، وذلك استمرارا للعرس الديموقراطى للانتخابات الرئاسية ، وكانت قد فتحت جميع لجان الاقتراع بمحافظة الأقصر أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة صباحا بمراكز محافظة الأقصر الست، للإدلاء بأصواتهم الانتخابية.

يذكر أنه يبلغ عدد اللجان العامة 6 لجان رئيسية، منها 175 لجنة فرعية و4 لجان وافدين بأجمالى 179 لجنة فرعية، لاستقبال886377 ناخبا للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام2024، ففي الدائرة الأولى التي تضم قسم الأقصر 24 لجنة فرعية، ولجنة واحدة فقط للوافدين بأجمالى 25 لجنة ، ويبلغ عدد الوافدين بقسم الأقصر 181698 ناخب وناخبة، وفي الدائرة الثانية وهي مركز الأقصر «البياضية» يضم 22 لجنة فرعية لـ 107214 ناخبا.

أما فى الدائرة الثالثة والتي تضم مركز الزينية 8 لجان فرعية ولجنة واحد فقط للوافدين بأجمالى 9 لجان، لعدد 55555 ناخب وناخبة، وفى الدائرة الرابعة مركز القرنة 19 لجنة فرعية لـ118751 ناخب وناخبة، وفي الدائرة الخامسة وهي مركز أرمنت 30 لجنة فرعية ولجنة واحدة فقط للوافدين بأجمالى 31 لجنة لعدد 119634 ناخبا، وفى الدائرة السادسة مركز أسنا جنوب الأقصر 62 لجنة، ولجنة واحدة فقط للوافدين بإجمالى 63 لجنة لعدد 303525 ناخبا.

انتخابات رئاسة الجمهورية

ويخوض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

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وتُجرى الانتخابات داخل 11 ألفًا و631 لجنة فرعية بداخل 9376 مركزًا انتخابيًّا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، تحت إشراف 15 ألفَ قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد.

وتباشر 14 منظمة دولية أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، حيث بلغ عدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح بهذا الشأن عن تلك المنظمات 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفًا و340 متابعًا لها، بالإضافة إلى متابعة 67 دبلوماسيًّا من 24 سفارة تقدمت بطلبات لمتابعة الانتخابات.

وتضم المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعًا دوليًّا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيًّا وإعلاميًّا لها.

وتباشر غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات والمشكَّلة لمتابعة تصويت المصريين بالداخل في الانتخابات الرئاسية عبر التقنيات المتطورة، لتتمكن من المتابعة البصرية الدقيقة لأماكن التصويت وجاهزيتها على مدار الساعة في معظم اللجان الفرعية للتصويت بالداخل.

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن تلك المتابعة ستُسهِم في التدخل مركزيًّا لتذليل أي عقبة قد تطرأ، وكذلك متابعة عملية التصويت وفقًا للضوابط الدستورية والقانونية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات خطوات تصويت الناخبين داخل اللجان الفرعية، حيث تبدأ عملية الاقتراع في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ويثبت ذلك بمحضر إجراءات الجنة نموذج رقم 13 انتخابات رئاسية، وذلك حتى لو لم يحضر من يمثل المرشحين أو أي منهم.

ويتحقق رئيس اللجنة من هوية الناخب بنفسه من واقع بطاقة الرقم القومي، ولو لم تكن سارية، ولا يعتدُّ في إثبات شخصية الناخب إلا ببطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ثابت به الرقم القومي.

كما يتحقق من عدم وجود حبر فسفوري على أي من أصابع الناخب قبل السماح له بالتصويت.

يسجل أمين اللجنة آخر رقمين من الرقم القومي للناخب في الخانة المخصصة بالنموذج رقم 11 انتخابات رئاسية.

يوقع الناخب بخطه أو بصمته –مرة واحدة– في الخانة المخصَّصة بالنموذج رقم 11 انتخابات رئاسية.

يوقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة لذلك قرين توقيع الناخب.

يتسلم الناخب بطاقة الاقتراع من رئيس اللجنة بعد أن يسلمه بطاقة الرقم القومي الخاصة به.

يدلي الناخب بصوته في كابينة الاقتراع، ثم يضع البطاقة مطوية بنفسه في صندوق الاقتراع، تحت إشراف الموظف الذي يكلفه رئيس اللجنة بذلك.

يتأكد رئيس اللجنة من غمس الناخب إصبعه في الحبر الفسفوري، ويتم رج زجاجة الحبر قبل فتحها.

ويجب ألا يُصب الحبر في غطاء الزجاجة أو أي محتوى آخر.

ويتأكد من رئيس اللجنة من غمس إصبع الناخب حتى العقلة الأولى.

يتم إرشاد الناخب بوضع الإصبع إلى الأعلى في الهواء حتى يجف.

ويتسلم الناخب بطاقة الرقم القومي من رئيس اللجنة بعد غمس إصبعه في الحبر الفسفوري.

انطلقت صباح اليوم الاثنين - ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024 - أعمال التصويت في كافة اللجان، لاختيار رئيس مصر القادم، والتي بدأت أمس الأحد، وتستمر حتى يوم الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023.

وشهدت اللجان الانتخابية في مختلف أنحاء الجمهورية، إقبالًا كبيرًا من الناخبين، منذ بدء التصويت أمس الأحد.

ويخوض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم:

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وشهدت لجان الانتخابات في اليوم الأول تصويت عدد من الوزراء والسياسيين والرموز الوطنية ومشاهير الفن والرياضة، حيث أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بصوته، وكذلك الدكتور عبد السند يمامة، وحازم عمر وفريد زهران.

كما أدلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بصوته بإحدى لجان العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور أسامة الأزهري المستشار الديني لرئيس الجمهورية، وإبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة.

ورصدت فيتو خلال اليوم الأول من انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024 عددًا من اللقطات الخاصة بمشاركة المواطنين في الانتخابات ومنها:

وتُجرى الانتخابات الرئاسية داخل 11 ألفًا و631 لجنة فرعية بداخل 9376 مركزًا انتخابيًّا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، تحت إشراف 15 ألف قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد.

5 ملايين ناخب استعلموا عن مقار لجانهم من خلال موقع الوطنية للانتخابات

أكد المستشار أحمد البنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تلقت شكاوى بشأن بطء عملية الاستعلام عن مقر اللجان الانتخابية من خلال الموقع الرسمي للهيئة.

وقال "بنداري" خلال مؤتمر صحفي للهيئة إنه منذ الساعة التاسعة صباحا وحتى الآن، قام أكثر من 5 ملايين ناخب بالاستعلام عن مقار لجانهم الانتخابية، فضلا عن استعلام نحو 500 ألف ناخب من خلال خدمة الدليل عبر الهاتف، وكذلك 506 ألف ناخب آخر قاموا بالاستعلام من خلال رسائل الهاتف المحمول على رقم 5151.

وأكد "بنداري" أنه “لأول مرة منذ عام 2014 لم نتلقَ هذا الكم من الاستعلام من الناخبين لمعرفة مقار اللجان الانتخابية، مشيدا بوعي الناخبين وحرصهم على مشاركتهم الفعالة في التصويت”.

الوطنية للانتخابات: تواجد كروت برايل في جميع لجان الجمهورية

وقال المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات: إن الهيئة تلقت شكاوى بشأن عدم وجود كروت برايل في لجان الاقتراع بمحافظة الجيزة.

وأضاف بنداري أنه تم حل المشكلة والتأكد من وجود كروت برايل في جميع اللجان بأنحاء الجمهورية لتسهيل على ذوي الهمم، وكذلك اللوحات الإرشادية الخاصة بذوي الهمم.

14 منظمة دولية تتابع أعمال الانتخابات الرئاسية 2024

وتباشر 14 منظمة دولية أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، حيث بلغ عدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح بهذا الشأن عن تلك المنظمات 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفًا و340 متابعًا لها، بالإضافة إلى متابعة 67 دبلوماسيًّا من 24 سفارة تقدمت بطلبات لمتابعة الانتخابات.

وتضم المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعًا دوليًّا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيًّا وإعلاميًّا لها.