الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

أكثر المنصات ترشيحًا للفوز بجوائز الجولدن جلوب الـ 81

الجولدن جلوب، فيتو
الجولدن جلوب، فيتو

الجولدن جلوب،  تصدرت منصة Max/HBO، قائمة المنصات الأكثر ترشيحا، للفوز بجوائز الجولدن جلوب، في دورتها الـ 81،  بـ 17 ترشيح.

 وجاءت منصة نتفليكس ـ Netflix، في المركز الثاني من حيث عدد ترشيحات المنصات الرقمية، بـ 15 ترشيحا، لتأتي بعدها، منصة Apple TV بـ 9 ترشيحات، فيما كان نصيب شبكة FX الشهير، 8 ترشيحات، وحصدت منصة Hulu الرقمية، 6 ترشيحات فقط.

القائمة الكاملة للمرشحين للفوز بجوائز الجولدن جلوب الـ 81

وأعلن رسميا، عن أسماء المرشحين للفوز بجوائز الجولدن جلوب، في دورتها الـ81، والمقرر إقامتها بتاريخ 7 يناير 2024.

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أفضل مسلسل:

1923

The Crown

The Diplomat

The Last of Us

The Morning Show

Succession

أفضل فيلم تليفزيوني:

Beef

Lessons in Chemistry

Daisy Jones & the Six

All the Light We Cannot See

Fellow Travelers

Fargo

 

أفضل ممثل كوميدي تلفزيوني:

بيدرو باسكال،

كيران كولكين 

جيريمي سترونج 

بريان كوكس

جاري أولدمان

دومينيك ويست

 

أفضل ممثلة تليفزيونية:

هيلين ميرين 

بيلا رامزي 

كيري راسل

سارة سنوك 

إيميلدا ستونتون 

إيما ستون

 

أفضل ممثل في فيلم تليفزيوني:

مات بومر

سام كلافلين

جون هام

وودي هارلسون

ديفيد أويلوو

ستيفن يون

 

أفضل ممثلة في فيلم تليفزيوني: 

رايلي كيو

بري لارسون

إليزابيث أولسن

جونو تيمبل

راشيل وايز

ألى وونج

 

أفضل ممثلة مساعدة في التليفزيون:

إليزابيث ديبيكي

آبي إليوت

كريستينا ريتشي

جي سميث كاميرون

ميريل ستريب

هانا وادينجهام

 

أفضل برنامج:

ريكي جيرفيه "Ricky Gervais: Armageddon "

تريفور نوح " Trevor Noah: Where Was I "

كريس روك " Chris Rock: Selective Outrage "

إيمي شومر " Amy Schumer: Emergency Contact "

سارة سيلفرمان " Sarah Silverman: Someone You Love "

واندا سايكس " Wanda Sykes: I’m an Entertainer "

 

أفضل فيلم سينمائي موسيقي أو كوميدي:

Barbie

Poor Things

American Fiction

The Holdovers

May December

Air

 

أفضل فيلم سينمائي درامي:

Oppenheimer

Killers of the Flower Moon

Maestro

Past Lives

The Zone of Interest

Anatomy of a Fall

 

أفضل فيلم أجنبي (غير ناطق بالإنجليزية):

Anatomy of a Fall

Io Capitano

Past Lives

Society of the Snow

The Zone of Interest

 

أفضل سيناريو سينمائي:

Barbie

Poor Things

Oppenheimer

Killers of the Flower Moon

Past Lives

Anatomy of a Fall

 

أفضل ممثل سينمائي:

نيكولاس كيج 

تيموثي شالاميت 

مات ديمون

بول جياماتي

خواكين فينيكس 

جيفري رايت

 

أفضل ممثلة سينمائية:

إيميلي بلانت 

دانييل بروكس 

جودي فوستر

جوليان مور

روزاموند بايك

دافين جوي راندولف

 

أفضل فيلم كارتون:

The Boy and the Heron

Elemental

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Suzume

The Super Mario Bros. Movie

Wish

 

أفضل مخرج: 

برادلي كوبر

جريتا جيرويج

يورجوس لانثيموس

كريستوفر نولان

مارتن سكورسيزي

سيلين سونج

 

أفضل موسيقي:

جيرسكين فيندريكس،  Poor Things 

لودفيج جورانسون، Oppenheimer

ميكا ليفي، The Zone of Interest 

دانيال بيمبرتون، Spider-Man: Across the Spider-Verse 

روبي روبرتسون،  Killers of the Flower Moon 

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