أكثر المنصات ترشيحًا للفوز بجوائز الجولدن جلوب الـ 81
الجولدن جلوب، تصدرت منصة Max/HBO، قائمة المنصات الأكثر ترشيحا، للفوز بجوائز الجولدن جلوب، في دورتها الـ 81، بـ 17 ترشيح.
وجاءت منصة نتفليكس ـ Netflix، في المركز الثاني من حيث عدد ترشيحات المنصات الرقمية، بـ 15 ترشيحا، لتأتي بعدها، منصة Apple TV بـ 9 ترشيحات، فيما كان نصيب شبكة FX الشهير، 8 ترشيحات، وحصدت منصة Hulu الرقمية، 6 ترشيحات فقط.
القائمة الكاملة للمرشحين للفوز بجوائز الجولدن جلوب الـ 81
وأعلن رسميا، عن أسماء المرشحين للفوز بجوائز الجولدن جلوب، في دورتها الـ81، والمقرر إقامتها بتاريخ 7 يناير 2024.
أفضل مسلسل:
1923
The Crown
The Diplomat
The Last of Us
The Morning Show
Succession
أفضل فيلم تليفزيوني:
Beef
Lessons in Chemistry
Daisy Jones & the Six
All the Light We Cannot See
Fellow Travelers
Fargo
أفضل ممثل كوميدي تلفزيوني:
بيدرو باسكال،
كيران كولكين
جيريمي سترونج
بريان كوكس
جاري أولدمان
دومينيك ويست
أفضل ممثلة تليفزيونية:
هيلين ميرين
بيلا رامزي
كيري راسل
سارة سنوك
إيميلدا ستونتون
إيما ستون
أفضل ممثل في فيلم تليفزيوني:
مات بومر
سام كلافلين
جون هام
وودي هارلسون
ديفيد أويلوو
ستيفن يون
أفضل ممثلة في فيلم تليفزيوني:
رايلي كيو
بري لارسون
إليزابيث أولسن
جونو تيمبل
راشيل وايز
ألى وونج
أفضل ممثلة مساعدة في التليفزيون:
إليزابيث ديبيكي
آبي إليوت
كريستينا ريتشي
جي سميث كاميرون
ميريل ستريب
هانا وادينجهام
أفضل برنامج:
ريكي جيرفيه "Ricky Gervais: Armageddon "
تريفور نوح " Trevor Noah: Where Was I "
كريس روك " Chris Rock: Selective Outrage "
إيمي شومر " Amy Schumer: Emergency Contact "
سارة سيلفرمان " Sarah Silverman: Someone You Love "
واندا سايكس " Wanda Sykes: I’m an Entertainer "
أفضل فيلم سينمائي موسيقي أو كوميدي:
Barbie
Poor Things
American Fiction
The Holdovers
May December
Air
أفضل فيلم سينمائي درامي:
Oppenheimer
Killers of the Flower Moon
Maestro
Past Lives
The Zone of Interest
Anatomy of a Fall
أفضل فيلم أجنبي (غير ناطق بالإنجليزية):
Anatomy of a Fall
Io Capitano
Past Lives
Society of the Snow
The Zone of Interest
أفضل سيناريو سينمائي:
Barbie
Poor Things
Oppenheimer
Killers of the Flower Moon
Past Lives
Anatomy of a Fall
أفضل ممثل سينمائي:
نيكولاس كيج
تيموثي شالاميت
مات ديمون
بول جياماتي
خواكين فينيكس
جيفري رايت
أفضل ممثلة سينمائية:
إيميلي بلانت
دانييل بروكس
جودي فوستر
جوليان مور
روزاموند بايك
دافين جوي راندولف
أفضل فيلم كارتون:
The Boy and the Heron
Elemental
Spider-Man: Across the Spider-Verse
Suzume
The Super Mario Bros. Movie”
Wish
أفضل مخرج:
برادلي كوبر
جريتا جيرويج
يورجوس لانثيموس
كريستوفر نولان
مارتن سكورسيزي
سيلين سونج
أفضل موسيقي:
جيرسكين فيندريكس، Poor Things
لودفيج جورانسون، Oppenheimer
ميكا ليفي، The Zone of Interest
دانيال بيمبرتون، Spider-Man: Across the Spider-Verse
روبي روبرتسون، Killers of the Flower Moon
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