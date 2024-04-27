السبت 27 أبريل 2024
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منوعات

مزاد علني لبيع ساعة أغنى رجل كان على تايتانيك

الساعة، فيتو
الساعة، فيتو

تطرح اليوم السبت، ساعة جيب ذهبية لأغنى رجل على متن سفينة "تايتانيك" الشهيرة، للبيع بمزاد علني دولي.

ووفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، فإنه من المتوقع بيع ساعة رجل الأعمال الأمريكي، جون جاكوب أستور، للبيع بمبلغ 150 ألف جنيه إسترليني في المزاد.

سفينة تايتانك الشهيرة

وأضافت، أن أستور قضى غرقا مع السفينة، عام 1912، بعد رؤية زوجته الجديدة مادلين، على متن قارب نجاة.

وأشارت إلى أنه بدلًا من أن يجرب حظه مع قارب آخر، شوهد أستور آخر مرة وهو يدخن سيجارة ويتحدث مع أحد الركاب الآخرين.

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وتم انتشال جثته، من المحيط الأطلسي، بعد ذلك بسبعة أيام، وتم العثور على ساعة الجيب "وولثام" المصنوعة من الذهب عيار 14 قيراطًا.

غرق السفينة تايتانك

وأستور مخترع، وكاتب قصص خيال علمي، ومقاتل سابق في الحرب الأمريكية الإسبانية، بالإضافة إلى ثرائه الكبير.

وآنذاك، أراد القيام بجولةٍ أوروبية مع زوجته، مادلين، حين اكتشفا أنها حامل.

ولضمان ولادة الطفل في الولايات المتحدة، حجز رحلة العودة إلى وطنهما على "تايتانيك"، قبل أن تحدث المأساة.

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