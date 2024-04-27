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دين ودنيا

أحمد كريمة: الاحتفال بشم النسيم مذكور في القرآن الكريم بالدليل

الدكتور أحمد كريمة،
الدكتور أحمد كريمة، فيتو

شم النسيم، كشف الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، حقيقة ذكر الاحتفال بشم النسيم في القرآن الكريم.

أعياد البشرية وحديث النبي

وقال أحمد كريمة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “صدى البلد”: إنه توجد للبشرية أعياد ومواسم ومناسبات قومية واجتماعية أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم على لسان السيدة عائشة أن لكل قوم عيد.

شم النسيم في القرآن الكريم

وأوضح أحمد كريمة: شم النسيم يوم الزينة وهو الوارد في الآية القرآنية عن سيدنا موسى في سورة طه: “مَوْعِدُكم يَوْمُ الزِّينَةِ وأنْ يُحْشَرَ النّاسُ ضُحًى”، معقبا: وجه الدلالة من الآية القراَنية نقلا لما قاله العلماء المفسرون إن هذا اليوم كان المصريون القدماء يتزينون ويحتفلون فيه.

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جواز شم النسيم شرعا 

ولفت إلى أن شم النسيم من المناسبات الاجتماعية والمصالح المرسلة التي لا يتعلق بها أمر ولا نهي فيبقى بها الجواز في حدود ما اتفق عليه شرعا وقيميا.

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 الاحتفال بشم النسيم 

وأشار إلى أن المصريين القدماء والمعاصرين يحتفلون بشم النسيم في سياق حصاد القمح والفول والبصل والثوم وبناءً عليه فلا مانع من الاحتفال بشم النسيم من باب المصلحة المرسلة والقاعدة الفقهية تقول: لا مانع حيث لا مانع.

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