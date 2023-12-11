القائمة الكاملة للمرشحين للفوز بجوائز الجولدن جلوب الـ 81
أعلن منذ قليل، رسميا، عن أسماء المرشحين للفوز بجوائز الجولدن جلوب، في دورتها الـ81، والمقرر إقامتها بتاريخ 7 يناير 2024.
القائمة الكاملة للمرشحين للفوز بجوائز الجولدن جلوب الـ 81
أفضل مسلسل:ـ
1923
The Crown
The Diplomat
The Last of Us
The Morning Show
Succession
أفضل فيلم تليفزيوني:ـ
Beef
Lessons in Chemistry
Daisy Jones & the Six
All the Light We Cannot See
Fellow Travelers
Fargo
أفضل ممثل كوميدي تليفزيوني:ـ
بيدرو باسكال،
كيران كولكين
جيريمي سترونج
بريان كوكس
جاري أولدمان
دومينيك ويست
أفضل ممثلة تليفزيونية:ـ
هيلين ميرين
بيلا رامزي
كيري راسل
سارة سنوك
إيميلدا ستونتون
إيما ستون
أفضل ممثل في فيلم تليفزيوني:ـ
مات بومر
سام كلافلين
جون هام
وودي هارلسون
ديفيد أويلوو
ستيفن يون
أفضل ممثلة في فيلم تليفزيوني
رايلي كيو
بري لارسون
إليزابيث أولسن
جونو تيمبل
راشيل وايز
ألى وونج
أفضل ممثلة مساعدة في التليفزيون:ـ
إليزابيث ديبيكي
آبي إليوت
كريستينا ريتشي
جي سميث كاميرون
ميريل ستريب
هانا وادينجهام
أفضل برنامج:ـ
ريكي جيرفيه "Ricky Gervais: Armageddon "
تريفور نوح " Trevor Noah: Where Was I "
كريس روك " Chris Rock: Selective Outrage "
إيمي شومر " Amy Schumer: Emergency Contact "
سارة سيلفرمان " Sarah Silverman: Someone You Love "
واندا سايكس " Wanda Sykes: I’m an Entertainer "
أفضل فيلم سينمائي موسيقي أو كوميدي:ـ
Barbie
Poor Things
American Fiction
The Holdovers
May December
Air
أفضل فيلم سينمائي درامي:ـ
Oppenheimer
Killers of the Flower Moon
Maestro
Past Lives
The Zone of Interest
Anatomy of a Fall
أفضل فيلم أجنبي (غير ناطق بالإنجليزية):ـ
Anatomy of a Fall
Io Capitano
Past Lives
Society of the Snow
The Zone of Interest
أفضل سيناريو سينمائي:ـ
Barbie
Poor Things
Oppenheimer
Killers of the Flower Moon
Past Lives
Anatomy of a Fall
أفضل ممثل سينمائي:ـ
نيكولاس كيج
تيموثي شالاميت
مات ديمون
بول جياماتي
خواكين فينيكس
جيفري رايت
أفضل ممثلة سينمائية:ـ
إيميلي بلانت
دانييل بروكس
جودي فوستر
جوليان مور
روزاموند بايك
دافين جوي راندولف
أفضل فيلم كارتون:ـ
The Boy and the Heron
Elemental
Spider-Man: Across the Spider-Verse
Suzume
The Super Mario Bros. Movie”
Wish
أفضل مخرج
برادلي كوبر
جريتا جيرويج
يورجوس لانثيموس
كريستوفر نولان
مارتن سكورسيزي
سيلين سونج
أفضل موسيقي:ـ
جيرسكين فيندريكس، Poor Things
لودفيج جورانسون، Oppenheimer
ميكا ليفي، The Zone of Interest
دانيال بيمبرتون، Spider-Man: Across the Spider-Verse
روبي روبرتسون، Killers of the Flower Moon
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