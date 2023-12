أعلن منذ قليل، رسميا، عن أسماء المرشحين للفوز بجوائز الجولدن جلوب، في دورتها الـ81، والمقرر إقامتها بتاريخ 7 يناير 2024.

القائمة الكاملة للمرشحين للفوز بجوائز الجولدن جلوب الـ 81

أفضل مسلسل:ـ

1923

The Crown

The Diplomat

The Last of Us

The Morning Show

Succession

أفضل فيلم تليفزيوني:ـ

Beef

Lessons in Chemistry

Daisy Jones & the Six

All the Light We Cannot See

Fellow Travelers

Fargo

أفضل ممثل كوميدي تليفزيوني:ـ

بيدرو باسكال،

كيران كولكين

جيريمي سترونج

Advertisements

بريان كوكس

جاري أولدمان

دومينيك ويست

أفضل ممثلة تليفزيونية:ـ

هيلين ميرين

بيلا رامزي

كيري راسل

سارة سنوك

إيميلدا ستونتون

إيما ستون

أفضل ممثل في فيلم تليفزيوني:ـ

مات بومر

سام كلافلين

جون هام

وودي هارلسون

ديفيد أويلوو

ستيفن يون

أفضل ممثلة في فيلم تليفزيوني

رايلي كيو

بري لارسون

إليزابيث أولسن

جونو تيمبل

راشيل وايز

ألى وونج

أفضل ممثلة مساعدة في التليفزيون:ـ

إليزابيث ديبيكي

آبي إليوت

كريستينا ريتشي

جي سميث كاميرون

ميريل ستريب

هانا وادينجهام

أفضل برنامج:ـ

ريكي جيرفيه "Ricky Gervais: Armageddon "

تريفور نوح " Trevor Noah: Where Was I "

كريس روك " Chris Rock: Selective Outrage "

إيمي شومر " Amy Schumer: Emergency Contact "

سارة سيلفرمان " Sarah Silverman: Someone You Love "

واندا سايكس " Wanda Sykes: I’m an Entertainer "

أفضل فيلم سينمائي موسيقي أو كوميدي:ـ

Barbie

Poor Things

American Fiction

The Holdovers

May December

Air

أفضل فيلم سينمائي درامي:ـ

Oppenheimer

Killers of the Flower Moon

Maestro

Past Lives

The Zone of Interest

Anatomy of a Fall

أفضل فيلم أجنبي (غير ناطق بالإنجليزية):ـ

Anatomy of a Fall

Io Capitano

Past Lives

Society of the Snow

The Zone of Interest

أفضل سيناريو سينمائي:ـ

Barbie

Poor Things

Oppenheimer

Killers of the Flower Moon

Past Lives

Anatomy of a Fall

أفضل ممثل سينمائي:ـ

نيكولاس كيج

تيموثي شالاميت

مات ديمون

بول جياماتي

خواكين فينيكس

جيفري رايت

أفضل ممثلة سينمائية:ـ

إيميلي بلانت

دانييل بروكس

جودي فوستر

جوليان مور

روزاموند بايك

دافين جوي راندولف

أفضل فيلم كارتون:ـ

The Boy and the Heron

Elemental

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Suzume

The Super Mario Bros. Movie”

Wish

أفضل مخرج

برادلي كوبر

جريتا جيرويج

يورجوس لانثيموس

كريستوفر نولان

مارتن سكورسيزي

سيلين سونج

أفضل موسيقي:ـ

جيرسكين فيندريكس، Poor Things

لودفيج جورانسون، Oppenheimer

ميكا ليفي، The Zone of Interest

دانيال بيمبرتون، Spider-Man: Across the Spider-Verse

روبي روبرتسون، Killers of the Flower Moon